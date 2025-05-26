Чехія хоче повернути біженців в Україну
2025-26-05    463

Чехія хоче повернути біженців в Україну

Чеська влада розглядає можливість повернення біженців до України у разі перемир’я.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що в разі оголошення перемир’я дію тимчасового захисту буде призупинено. Водночас для тих українців, які вже перебувають у Чехії за візою тимчасового захисту, передбачено перехідний період — від 12 до 18 місяців для поступового повернення на батьківщину.

«Я буду наполягати на цьому рішенні на засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС у червні в Люксембурзі», — зазначив Ракушан.

Укладення миру або перемир’я між Україною та росією ще далко, але Чехія вже опрацьовує план дій на випадок припинення вогню.

Для нових осіб, які прибуватимуть до Чехії після припинення бойових дій, застосовуватиметься звичайна процедура надання притулку, що включає посилену перевірку на безпеку. Зокрема, міністр наголосив на ризиках, пов’язаних із приїздом військових ветеранів, які мали тривалий контакт зі зброєю та пережили сильний стрес.

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