ChatGPT зазнав глобального збою: користувачі повідомляють про помилки

Увечері 19 липня користувачі ChatGPT з України, США, країн Європи, Індії, Японії та інших регіонів почали масово повідомляти про перебої в роботі сервісу. Чат-бот OpenAI не відповідає на запити, довго обробляє повідомлення або взагалі не відкривається. За даними сервісу Downdetector, збій має глобальний характер, а найбільш поширеними помилками стали 502 Bad Gateway та 503 Service Unavailable.

Перші повідомлення про проблеми почали активно надходити близько 18:00 за київським часом. Згідно з даними моніторингової платформи Downdetector, лише протягом останньої години було зафіксовано понад 200 скарг, а загальна кількість повідомлень про несправності за добу наблизилася до 250. Найбільша частка звернень надходила від користувачів пристроїв на iOS — близько 43% усіх зареєстрованих випадків.

Користувачі повідомляють про різні прояви збою. Одні не можуть отримати відповідь на запити, інші стикаються із зависанням інтерфейсу або надто тривалим виконанням команд. Також надходять повідомлення про тимчасове зникнення історії чатів, проблеми з авторизацією та нестабільну роботу мобільного застосунку. Частина користувачів зазначає, що сервіс періодично відновлює роботу, однак після кількох запитів помилки виникають знову.

Масштаб проблем свідчить про те, що несправність не обмежується окремими країнами чи провайдерами. Подібні збої зазвичай пов’язані з перевантаженням серверної інфраструктури, оновленнями програмного забезпечення або технічними роботами в дата-центрах. На момент масового надходження скарг офіційної інформації про причини несправності або терміни повного відновлення роботи сервісу не було оприлюднено.

ChatGPT є одним із найпопулярніших сервісів генеративного штучного інтелекту у світі. Його використовують для створення текстів, програмного коду, аналізу документів, навчання, перекладів і автоматизації робочих процесів. Через це навіть короткочасні перебої можуть впливати на роботу компаній, освітніх закладів, розробників програмного забезпечення та мільйонів приватних користувачів.

Це вже не перший масштабний збій великих цифрових платформ за останню добу. Раніше 19 липня користувачі повідомляли про проблеми в роботі Facebook, Messenger та соціальної мережі X. У деяких випадках користувачі не могли увійти до своїх акаунтів або отримували повідомлення про помилки під час відкриття сторінок. Чи пов’язані між собою ці інциденти, наразі офіційно не повідомлялося.

Подібні глобальні перебої вже траплялися раніше. У квітні 2026 року ChatGPT також стикався з масштабним збоєм, коли користувачі в різних країнах повідомляли про недоступність сервісу та помилки під час виконання запитів. Після усунення несправності роботу платформи було відновлено.