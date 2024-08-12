ChatGPT викликає залежність у деяких людей

Користувачі ChatGPT прив’язуються до голосового режиму та відчувають емоційний зв’язок. Про це йдеться у звіті OpenAI

У компанії дійшли висновку, що деякі користувачі сприймають ШІ як людину і можуть стати залежними від неї. Така залежність може допомогти одиноким людям, але також потенційно негативно позначитися на реальних відносинах.

Крім того, взаємодія з ШІ може змінити стандарти спілкування – користувачі звикають переривати та брати ініціативу у розмові, що не завжди відповідає соціальним нормам.