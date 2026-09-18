ChatGPT отримав нову функцію: що тепер можуть користувачі
2026-18-09    129

ChatGPT отримав нову функцію: що тепер можуть користувачі

18 вересня 2026 року OpenAI розширила доступ до запланованих завдань у ChatGPT, зробивши цю функцію доступною для користувачів безкоштовних акаунтів. Тепер вони можуть доручати чат-боту виконувати одноразові або регулярні завдання у визначений час, зокрема готувати щоденні зведення, нагадувати про події та стежити за появою нової інформації.

Заплановані завдання працюють окремо від звичайного діалогу: користувач задає інструкцію та умови виконання, після чого ChatGPT запускає її за встановленим графіком. Результат надходить як сповіщення, а керувати створеними завданнями можна через спеціальний розділ Scheduled, де їх дозволено переглядати, редагувати, призупиняти або видаляти.

Безкоштовним користувачам доступно до трьох активних запланованих завдань одночасно. Такі завдання можуть виконуватися один раз або повторюватися не частіше одного разу на добу. Для Free використовуються гнучкі часові вікна на кшталт ранку, дня чи ночі, тоді як точний час запуску та частіші повторення доступні на відповідних платних тарифах.

Серед практичних сценаріїв OpenAI називає регулярні нагадування, щоденні інформаційні оновлення та моніторинг змін. Наприклад, користувач може доручити ChatGPT щодня готувати певне зведення або повідомляти про появу нової інформації, не створюючи однаковий запит вручну.

Окремо OpenAI дозволила ділитися запланованими завданнями з іншими користувачами. Отримувач може переглянути інструкції, змінити їх під власні потреби та створити окрему копію завдання у своєму акаунті. При цьому спільний доступ не передає історію чатів, збережені спогади, підключені облікові записи чи облікові дані автора.

Інший тип автоматизації доступний користувачам платних планів. ChatGPT може запускати завдання у відповідь на події в підключених Gmail, Slack або GitHub. Наприклад, система здатна реагувати на новий лист у Gmail, повідомлення у визначеному каналі Slack або зміни у підтримуваному pull request у GitHub.

Такі сценарії відрізняються від звичайного розкладу тим, що запуск відбувається не в конкретний час, а після настання заданої події. Для їхньої роботи потрібно підключити відповідний сервіс у налаштуваннях ChatGPT і надати необхідні дозволи. У Slack, зокрема, ChatGPT має бути доданий до каналів, за якими система повинна стежити.

Подієві завдання наразі не доступні користувачам Free та Go. Вони потребують Work і відповідного платного плану — Plus, Pro, Business, Enterprise або Edu — з урахуванням налаштувань конкретного акаунта чи робочого простору. Для деяких дій, які змінюють зовнішні дані або надсилають повідомлення, система може вимагати додаткового підтвердження користувача.

Заплановані завдання стали частиною ширшого переходу ChatGPT від моделі «запит — відповідь» до автоматизованої роботи за розкладом і подіями. OpenAI у серпні 2026 року також додала можливість реагувати через Work на зміни у підключених сервісах та ділитися такими сценаріями з іншими користувачами.

Для користувачів Free це означає появу базової автоматизації без необхідності переходити на платний тариф: можна створити кілька регулярних завдань і отримувати їхні результати за розкладом. Водночас автоматичне реагування на Gmail, Slack або GitHub залишається окремою функцією з іншими вимогами до доступу та підключень.

ChatGPT, Gmail, OpenAI, Work
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