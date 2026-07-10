Частина педагогів в Україні отримуватиме надбавку до зарплати

Окремі педагогічні працівники в Україні мають право на щомісячну надбавку до посадового окладу за наявність спортивного звання. Розмір доплати залежить від категорії спортивного звання і становить від 10% до 20% посадового окладу. Виплата передбачена наказом Міністерства освіти і науки України №557 та надається лише за умови, що професійна діяльність працівника відповідає профілю присвоєного спортивного звання.

Порядок нарахування таких надбавок визначено наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників закладів, установ освіти та наукових установ». Документ регламентує систему оплати праці працівників освітньої та наукової сфер, зокрема випадки, коли педагогічні працівники можуть отримувати додаткові виплати за професійні досягнення.

Відповідно до чиних норм, педагоги, які мають спортивне звання «майстер спорту», можуть отримувати щомісячну надбавку у розмірі 10% посадового окладу. Для осіб зі званням «майстер спорту міжнародного класу» передбачено підвищення на рівні 15%. Найбільша доплата встановлена для педагогів, які мають звання «заслужений тренер» або «заслужений майстер спорту». У такому випадку розмір надбавки становить 20% посадового окладу.

Разом із тим саме наявність спортивного звання не гарантує автоматичного отримання додаткової виплати. У Міністерстві освіти і науки визначили, що ключовою умовою є відповідність професійної діяльності працівника профілю спортивного звання. Це означає, що надбавка встановлюється лише тоді, коли отримане спортивне звання безпосередньо пов’язане з виконуваними посадовими обов’язками.

Окремо документ регламентує порядок нарахування доплати працівникам, які мають кілька спортивних звань. У такій ситуації одночасне нарахування кількох надбавок не передбачене. Працівнику встановлюється лише одна доплата — за найвищим спортивним званням. Це правило застосовується незалежно від кількості отриманих спортивних досягнень.

Надбавка за спортивне звання входить до системи стимулюючих виплат, які можуть отримувати окремі категорії працівників освітньої галузі. Її розмір визначається у відсотках від посадового окладу, тому фактична сума виплати залежить від тарифного розряду, посади та інших складових заробітної плати конкретного працівника.

Система доплат у сфері освіти передбачає різні види заохочувальних виплат залежно від кваліфікації, педагогічного навантаження, наукових ступенів, почесних і спортивних звань. Надбавка за спортивні досягнення є одним із механізмів матеріального стимулювання педагогів, діяльність яких безпосередньо пов’язана зі спортивною підготовкою, фізичним вихованням або тренерською роботою.

Застосування цієї норми має забезпечити єдиний підхід до оплати праці працівників закладів освіти по всій Україні. Остаточне рішення щодо встановлення надбавки ухвалюється відповідно до вимог чинного законодавства та за умови підтвердження права працівника на отримання такої виплати.