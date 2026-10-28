Бюджет-2027: на оборону планують спрямувати майже 4,9 трлн грн

Верховна Рада України підтримала в першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік, за який проголосували 239 народних депутатів. Документ передбачає доходи на рівні 5,65 трлн грн і видатки обсягом 7,27 трлн грн, а різниця між запланованими надходженнями та витратами становитиме близько 1,62 трлн грн.

Найбільшу частину видатків планують спрямувати на безпеку й оборону — 4,89 трлн грн. Це майже 67% загального обсягу бюджетних витрат. Така структура фінансування передбачає збереження оборонних потреб серед головних пріоритетів держави у 2027 році.

Згідно з проєктом, доходи державного бюджету мають зрости на 8,7% порівняно з попереднім роком, тоді як видатки збільшаться на 13,5%. Випереджальне зростання витрат означає, що потреба в додаткових джерелах фінансування залишатиметься значною. Остаточні параметри бюджету залежатимуть від доопрацювання документа перед другим читанням.

Підтримка в першому читанні не означає остаточного ухвалення бюджету. Після розгляду основних положень парламент має перейти до підготовки документа до другого читання, під час якого можуть змінити окремі показники, перерозподілити фінансування та уточнити бюджетні пріоритети. Тому наведені суми поки що є параметрами законопроєкту, а не остаточно затвердженими зобов’язаннями держави.

Ключовим питанням залишається покриття різниці між доходами та видатками. За закладених у проєкті показників бюджетний розрив становитиме близько 1,62 трлн грн. Для його фінансування уряду необхідно передбачити відповідні джерела залучення коштів, зокрема внутрішні та зовнішні запозичення, а також інші надходження, передбачені бюджетним законодавством. Конкретна структура фінансування має значення для боргового навантаження, вартості обслуговування державного боргу та фінансової стійкості країни.

Значна частка оборонних видатків обмежує можливості для перерозподілу ресурсів на інші напрями без зміни загального балансу бюджету. Водночас фінансування соціальних програм, охорони здоров’я, освіти, відновлення інфраструктури та підтримки громад також потребує стабільних надходжень. Остаточне співвідношення цих потреб стане зрозумілим після завершення парламентського розгляду документа.

Для виконання бюджету важливими будуть не лише затверджені суми, а й фактична динаміка доходів протягом року. Якщо надходження виявляться нижчими за прогноз, уряду доведеться шукати додаткові ресурси або переглядати фінансування окремих напрямів. Якщо ж доходи перевищать очікування, це може створити додаткові можливості для покриття першочергових потреб без збільшення запозичень.

Після другого читання Верховна Рада має визначити остаточні бюджетні показники на 2027 рік. До цього часу предметом обговорення залишатимуться обсяги видатків, джерела покриття дефіциту та можливі коригування окремих статей. Для оцінки реалістичності плану важливо також враховувати макроекономічні прогнози, очікувані податкові надходження та доступність зовнішньої фінансової підтримки.