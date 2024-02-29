Бьянка Цензорі зняли труси і отримає рік ув’язнення

Бьянка Цензорі, дружина Каньє Уеста, з’явилася без трусів на публіці в Парижі. Для свого виходу на вулицю Бьянка Цензорі обрала образ із шуби та колготок, але без спідньої білизни, пише “Фраза“.



За законом країни дружині Каньє Уеста, Бьянці Цензорі, можуть призначити покарання у вигляді року ув’язнення.



Довідка. Бьянка Цензорі (Сенсорі) – архітектор та дизайнер.