Бутусов спростував заяву Туска про 27 тисяч щомісячних втрат ЗСУ

Журналіст і військовослужбовець ЗСУ Юрій Бутусов заявив, що озвучена прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском оцінка щомісячних втрат українських військових у 27 тисяч убитих і поранених може бути завищеною у 3-4 рази. За словами Бутусова, він перевірив цю інформацію через свої джерела в керівництві Сил оборони України та отримав інші цифри.

Бутусов стверджує, що показник у 27 тисяч військових на місяць перевищує кількість людей, яку Україна нині призиває до Сил оборони. На його думку, за такого співвідношення між втратами та поповненням виникла б критична проблема з комплектуванням бойових підрозділів.

Туск озвучив цифру 17 вересня під час виступу в Сеймі Польщі. Він сказав, що українські партнери повідомили йому про близько 27 тисяч загиблих і поранених військових щомісяця. Польський прем’єр пов’язав зростання втрат із новою тактикою Росії, зокрема масштабним застосуванням реактивних безпілотників. Цю заяву містить офіційна стенограма засідання польського парламенту.

При цьому Туск не уточнив, скільки саме з 27 тисяч припадає на загиблих, а скільки — на поранених. Тому ця цифра не може автоматично трактуватися як кількість військових, які безповоротно вибули зі складу Сил оборони. Частина поранених після лікування може повернутися до служби, тоді як тяжкі поранення можуть призводити до тривалого вибуття або звільнення з військової служби.

Польський прем’єр також не назвав конкретних українських посадовців, від яких отримав інформацію. У стенограмі він говорить про «українських партнерів», а також посилається на інформацію від союзників НАТО та власні джерела. Водночас Туск заявив, що того ж дня мав їхати до України на переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Заява Бутусова наразі є альтернативною оцінкою, а не офіційно оприлюдненою статистикою Сил оборони. У відкритому доступі немає даних, які дозволили б незалежно перевірити його твердження про те, що показник Туска завищений у 3-4 рази. Так само немає оприлюдненої методики, за якою польська сторона отримала цифру 27 тисяч.

Публічні дані українського керівництва дають інший масштаб для оцінки втрат, але не дозволяють напряму порівнювати його з місячною цифрою Туска. У липні 2026 року Володимир Зеленський заявляв про близько 50 тисяч загиблих українських військовослужбовців і приблизно 400 тисяч поранених. Ці показники були наведені як накопичені втрати, а не як статистика за окремий місяць.

Водночас твердження Туска прозвучало на тлі його оцінки нової російської тактики. У виступі 17 вересня польський прем’єр заявив, що РФ масово використовує реактивні дрони, які рухаються з більшою швидкістю та діють на значній висоті. За його словами, Росія також готує інтенсивні удари по українській економіці, логістиці, залізничній та енергетичній інфраструктурі.

У польському уряді одночасно повідомляли про посилення безпеки на кордоні через нові типи російських ударних безпілотників. 13 вересня Туск заявив, що найближчі тижні та місяці можуть стати періодом посилення російських атак, а 18 вересня він відвідав Україну та заявив про необхідність спільного реагування держав регіону на російську загрозу.

Точний рівень щомісячних втрат українських військових залишається закритим показником. Через це заяви окремих політиків, військових та журналістів можуть суттєво відрізнятися за методикою підрахунку: одні можуть враховувати лише загиблих і поранених, інші — також зниклих безвісти, полонених або військових, які тимчасово вибули зі строю. Без доступу до первинних даних порівнювати такі оцінки як тотожні показники некоректно.

Для України питання співвідношення втрат і поповнення особового складу безпосередньо пов’язане з мобілізацією та укомплектованістю бойових частин. Сам Бутусов раніше публічно говорив про скорочення кількості людей, яких система мобілізації направляє на фронт, і про необхідність планового поповнення підрозділів.

На цей момент у відкритих джерелах немає офіційного розрахунку українського військового керівництва, який би підтверджував або спростовував саме цифру 27 тисяч, озвучену Туском. Тому твердження польського прем’єра та оцінку Бутусова слід розглядати як різні публічні версії, тоді як точний масштаб поточних втрат залишається непублічним.