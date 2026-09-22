Бутусов спростував заяву Туска про 27 тисяч щомісячних втрат ЗСУ
2026-22-09    114

Бутусов спростував заяву Туска про 27 тисяч щомісячних втрат ЗСУ

Журналіст і військовослужбовець ЗСУ Юрій Бутусов заявив, що озвучена прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском оцінка щомісячних втрат українських військових у 27 тисяч убитих і поранених може бути завищеною у 3-4 рази. За словами Бутусова, він перевірив цю інформацію через свої джерела в керівництві Сил оборони України та отримав інші цифри.

Бутусов стверджує, що показник у 27 тисяч військових на місяць перевищує кількість людей, яку Україна нині призиває до Сил оборони. На його думку, за такого співвідношення між втратами та поповненням виникла б критична проблема з комплектуванням бойових підрозділів.

Туск озвучив цифру 17 вересня під час виступу в Сеймі Польщі. Він сказав, що українські партнери повідомили йому про близько 27 тисяч загиблих і поранених військових щомісяця. Польський прем’єр пов’язав зростання втрат із новою тактикою Росії, зокрема масштабним застосуванням реактивних безпілотників. Цю заяву містить офіційна стенограма засідання польського парламенту.

При цьому Туск не уточнив, скільки саме з 27 тисяч припадає на загиблих, а скільки — на поранених. Тому ця цифра не може автоматично трактуватися як кількість військових, які безповоротно вибули зі складу Сил оборони. Частина поранених після лікування може повернутися до служби, тоді як тяжкі поранення можуть призводити до тривалого вибуття або звільнення з військової служби.

Польський прем’єр також не назвав конкретних українських посадовців, від яких отримав інформацію. У стенограмі він говорить про «українських партнерів», а також посилається на інформацію від союзників НАТО та власні джерела. Водночас Туск заявив, що того ж дня мав їхати до України на переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Заява Бутусова наразі є альтернативною оцінкою, а не офіційно оприлюдненою статистикою Сил оборони. У відкритому доступі немає даних, які дозволили б незалежно перевірити його твердження про те, що показник Туска завищений у 3-4 рази. Так само немає оприлюдненої методики, за якою польська сторона отримала цифру 27 тисяч.

Публічні дані українського керівництва дають інший масштаб для оцінки втрат, але не дозволяють напряму порівнювати його з місячною цифрою Туска. У липні 2026 року Володимир Зеленський заявляв про близько 50 тисяч загиблих українських військовослужбовців і приблизно 400 тисяч поранених. Ці показники були наведені як накопичені втрати, а не як статистика за окремий місяць.

Водночас твердження Туска прозвучало на тлі його оцінки нової російської тактики. У виступі 17 вересня польський прем’єр заявив, що РФ масово використовує реактивні дрони, які рухаються з більшою швидкістю та діють на значній висоті. За його словами, Росія також готує інтенсивні удари по українській економіці, логістиці, залізничній та енергетичній інфраструктурі.

У польському уряді одночасно повідомляли про посилення безпеки на кордоні через нові типи російських ударних безпілотників. 13 вересня Туск заявив, що найближчі тижні та місяці можуть стати періодом посилення російських атак, а 18 вересня він відвідав Україну та заявив про необхідність спільного реагування держав регіону на російську загрозу.

Точний рівень щомісячних втрат українських військових залишається закритим показником. Через це заяви окремих політиків, військових та журналістів можуть суттєво відрізнятися за методикою підрахунку: одні можуть враховувати лише загиблих і поранених, інші — також зниклих безвісти, полонених або військових, які тимчасово вибули зі строю. Без доступу до первинних даних порівнювати такі оцінки як тотожні показники некоректно.

Для України питання співвідношення втрат і поповнення особового складу безпосередньо пов’язане з мобілізацією та укомплектованістю бойових частин. Сам Бутусов раніше публічно говорив про скорочення кількості людей, яких система мобілізації направляє на фронт, і про необхідність планового поповнення підрозділів.

На цей момент у відкритих джерелах немає офіційного розрахунку українського військового керівництва, який би підтверджував або спростовував саме цифру 27 тисяч, озвучену Туском. Тому твердження польського прем’єра та оцінку Бутусова слід розглядати як різні публічні версії, тоді як точний масштаб поточних втрат залишається непублічним.

Дональд Туск, Збройні сили України, мобілізація, новини України, Юрій Бутусов
Останні новини
Зеленський і глава ЦРУ таємно зустрілися в Ірландії

Зеленський і глава ЦРУ таємно зустрілися в Ірландії
Президент України Володимир Зеленський і директор Центрального розвідувального управління США читать далее
22-09, 20:04
Бутусов спростував заяву Туска про 27 тисяч щомісячних втрат ЗСУ

Бутусов спростував заяву Туска про 27 тисяч щомісячних втрат ЗСУ
Журналіст і військовослужбовець ЗСУ Юрій Бутусов заявив, що озвучена прем’єр-міністром читать далее
22-09, 18:49
Яке церковне свято 23 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 23 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
23 вересня 2026 року православна церква відзначає Зачаття чесного і читать далее
22-09, 15:35
ФОПам підвищать податки у 2027 році: нові суми і ліміти

ФОПам підвищать податки у 2027 році: нові суми і ліміти
У 2027 році для фізичних осіб-підприємців можуть зрости суми єдиного читать далее
22-09, 14:51
Економіст заявив про виснаження ресурсів війни та скорочення допомоги

Економіст заявив про виснаження ресурсів війни та скорочення допомоги
Український економіст Олексій Кущ заявив, що війна наближається до завершення читать далее
22-09, 10:43
Угорщина відмовилася від двох ініціатив щодо співпраці з Україною

Угорщина відмовилася від двох ініціатив щодо співпраці з Україною
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 21 вересня заявив, що Будапешт не читать далее
22-09, 10:17
США відкриють нові військові бази у Гренландії

США відкриють нові військові бази у Гренландії
США планують відкрити два нові військові об'єкти у Гренландії в читать далее
22-09, 10:14
Людмила Янукович ймовірно померла в Росії

Людмила Янукович ймовірно померла в Росії
За даними російських реєстрів, телефонний номер колишньої дружини експрезидента України читать далее
22-09, 10:00
Повернення після СЗЧ: Міноборони змінило процедуру

Повернення після СЗЧ: Міноборони змінило процедуру
Спрощена процедура добровільного повернення на військову службу після самовільного залишення читать далее
21-09, 17:24
В Україні з жовтня запустять автоматичне стягнення боргів

В Україні з жовтня запустять автоматичне стягнення боргів
В Україні з жовтня 2026 року планують підключити до системи читать далее
21-09, 17:22
Зеленський заявив про можливі кроки до деескалації війни

Зеленський заявив про можливі кроки до деескалації війни
Президент Володимир Зеленський 21 вересня заявив, що припинення Росією ударів читать далее
21-09, 17:18
Яке церковне свято 22 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 22 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
22 вересня 2026 року православна церква відзначає попразднство Різдва Пресвятої читать далее
21-09, 15:44
В Україні пропонують змінити текст державного гімну

В Україні пропонують змінити текст державного гімну
На сайті Кабінету міністрів України з’явилася електронна петиція із пропозицією читать далее
21-09, 15:38
Борг за комуналку понад 680 грн: кому можуть не дати субсидію

Борг за комуналку понад 680 грн: кому можуть не дати субсидію
Право на житлову субсидію на опалювальний сезон 2026–2027 років Пенсійний читать далее
21-09, 11:33
ХДС Мерца вперше в історії не пройшла до ландтагу

ХДС Мерца вперше в історії не пройшла до ландтагу
На виборах до ландтагу Мекленбургу — Передньої Померанії 20 вересня читать далее
21-09, 10:55
«Єдина Росія» набирає 57,83% на виборах до Держдуми

«Єдина Росія» набирає 57,83% на виборах до Держдуми
«Єдина Росія» отримує 57,83% голосів на виборах до Державної думи читать далее
21-09, 10:45
Юрій Ткачук: біографія та цікаві факти про керівника «Енергоатома»

Юрій Ткачук: біографія та цікаві факти про керівника «Енергоатома»
Юрій Ткачук — український топменеджер енергетичного та промислового секторів, який читать далее
20-09, 21:02
Три найбільші металургійні заводи України зупинили роботу

Три найбільші металургійні заводи України зупинили роботу
Українська сталеливарна промисловість фактично зупинилася після ударів російських балістичних ракет читать далее
20-09, 16:37
Яке церковне свято 21 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 21 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
21 вересня 2026 року православна церква за юліанським календарем відзначає читать далее
20-09, 16:33
«Вавилон-Берлін»: фінальний сезон серіала показав прихід Гітлера до влади

«Вавилон-Берлін»: фінальний сезон серіала показав прихід Гітлера до влади
У Німеччині 10 вересня 2026 року в медіатеці ARD вийшов читать далее
20-09, 11:27
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар