Бусифікація чоловіків від 50 років заборонена: директива 116/2/1/21409

Бусифікація (примусове запихування в бус для відправки у ТЦК) чоловіків віком від 50 років заборонена. Мобілізовані примусово можуть бути лише чоловіки 25-49 років. Нардеп Гончаренко пише, що це прописано у директиві Командування Сухопутних сил 116/2/1/21409 від 19.09.2024, яка вже дійшла до ТЦК, проте не була опублікована.

Він заявляє, що, згідно з цим документом, мобілізувати хлопців віком до 25 років (у тому числі обмежено придатних) можуть лише за письмовою згодою. А чоловіків старше 50 – тільки за окремим мобілізаційним розпорядженням.

“Окреме мобілізаційне розпорядження означає, що стосовно конкретного чоловіка видано таке розпорядження Генштабом. Із зазначенням усіх даних. Яку треба цьому чоловікові пред’явити. Тобто намиста чоловіків у віці 50-60 забороняється», – написав Гончаренко.