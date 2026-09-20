Бундесвер почав примусову медкомісію для 18-річних чоловіків
2026-20-09    116

Бундесвер почав примусову медкомісію для 18-річних чоловіків

Бундесвер із липня 2026 року почав проводити обов’язкові медичні огляди для 18-річних чоловіків, навіть якщо вони в анкетах не висловлювали зацікавленості у військовій службі. За даними Міністерства оборони Німеччини, до кінця серпня медкомісію пройшли майже 1000 чоловіків 2008 року народження. Кількість таких перевірок планують збільшувати в міру розширення відповідної інфраструктури.

Медогляд є частиною нової системи військового обліку, яка діє в Німеччині з 1 січня 2026 року. Чоловіки з 2008 року народження зобов’язані пройти процедуру визначення придатності, навіть якщо під час заповнення анкети вказали, що не хочуть служити. Сам факт проходження медкомісії не означає автоматичного направлення до Бундесверу.

Німецьке законодавство передбачає, що нинішня модель військової служби залишається добровільною. Після проходження медкомісії придатні кандидати можуть добровільно погодитися на службу. Водночас у разі зміни безпекової ситуації або недостатньої кількості добровольців Бундестаг може окремим законом запровадити так звану «потребову військову повинність».

Повномасштабне проведення медкомісій для всіх чоловіків відповідного віку заплановане з 1 липня 2027 року. Для цього Бундесвер створює 24 спеціалізовані центри в різних регіонах країни. Вісім нових центрів мають з’явитися, зокрема, у Білефельді, Брауншвейзі, Дортмунді, Єні, Кемптені, Оффенбурзі, Регенсбурзі та Вюрцбурзі. Ще 16 відкриють у вже наявних військових локаціях.

У кожному з 24 центрів планують створити близько 50 цивільних робочих місць. Центри координуватимуться через 15 кар’єрних центрів Бундесверу. За планом, у них визначатимуть базову придатність до військової служби, тоді як розширена оцінка медичних, фізичних та інших характеристик проводитиметься в межах окремої процедури.

Паралельно Бундесвер із початку 2026 року надсилає 18-річним громадянам анкети для військового обліку. До кінця серпня було відправлено понад 451 400 таких повідомлень, з них близько 231 700 отримали чоловіки, а близько 219 700 — жінки та люди іншої статі. Серед чоловіків відповіді протягом установленого терміну надійшли приблизно від 96%, серед жінок та людей іншої статі — від 3,5%.

Анкета містить питання про стан здоров’я, освіту, кваліфікацію та готовність до військової служби. Для чоловіків її заповнення є обов’язковим, тоді як для жінок — добровільним. Німецький уряд пояснює таку відмінність положеннями Основного закону, який передбачає можливість обов’язкового залучення до військової служби лише чоловіків.

До кінця серпня близько 3400 людей, які заявили про зацікавленість у службі, пройшли оцінювання. За результатами процедури 1155 кандидатів розподілили на посади в Бундесвері: майже 1000 планують залучити у 2026 році, решту — у 2027-му. Загалом на кінець серпня чисельність військовослужбовців Бундесверу становила близько 186 400 осіб.

Нова система стала наступним етапом після призупинення обов’язкового призову в Німеччині у 2011 році. Разом із призовом тоді фактично були демонтовані значна частина інфраструктури військового обліку та системи медичної перевірки. Нині Бундесвер відновлює ці механізми, починаючи з покоління 2008 року народження: щороку повноліття досягають близько 350 тисяч чоловіків із німецьким громадянством.

Право на відмову від військової служби зі зброєю через переконання при цьому зберігається. Подання відповідної заяви не звільняє чоловіка від військового обліку та проходження медкомісії, але саме право на відмову від служби зі зброєю не було скасоване новими правилами.

Борис Пісторіус, Бундесвер, військова служба, Німеччина
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