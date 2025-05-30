Булінг в українських школах набирає обертів
2025-30-05    87

Булінг в українських школах набирає обертів

130 випадків булінгу було зафіксовано в Україні за перші 4 місяці 2025 року. Такі результати дослідження Опендатабот.

В середньому складається 32 протоколи на місяць, що на 15% більше, ніж у 2021 році.

Кількість протоколів за булінг різко знизилася після початку повномасштабної у 2022 — до 10 випадків на місяць. Проте у 2024 році поліція вже складала 22 протоколи щомісячно, а у 2025 — майже в 1,5 раза більше.

Помітно побільшало булінгу, вчиненого підлітками. Якщо у 2021 таких випадків було 44% від загальної кількості, то цьогоріч — вже 58%. Також частіше карають й за замовчення керівниками навчальних закладів про випадки знущання. У 2025 році таких випадків вже 11. 

Натомість поменшало так званого «групового» булінгу або повторного цькування з боку підлітків. У 2025 році таких протоколів склали лише 5, коли торік їх було 30. 

Загалом, зі 130 адміністративних протоколів, складених цього року, рішення судом було ухвалено лише у 48% випадків.

булінг
Останні новини
Булінг в українських школах набирає обертів

Булінг в українських школах набирає обертів
130 випадків булінгу було зафіксовано в Україні за перші 4 читать далее
30-05, 10:19
Курс долара зросте до майже 46 грн

Курс долара зросте до майже 46 грн
За три роки курс долара зросте до 45,6 грн/$, — читать далее
28-05, 11:50
Коли завершиться війна в Україні? Зеленський дав відповідь

Коли завершиться війна в Україні? Зеленський дав відповідь
Кінець війни, сподіваюсь, буде вже в червні 2026-го. Про це читать далее
28-05, 11:02
Чехія хоче повернути біженців в Україну

Чехія хоче повернути біженців в Україну
Чеська влада розглядає можливість повернення біженців до України у разі читать далее
26-05, 03:13
Податкова “виловлює” продавців на OLX

Податкова “виловлює” продавців на OLX
Податкова почала розсилати листи українцям через здійснення грошових переказів. Підставою читать далее
22-05, 10:12
Підписано закон для безперешкодної торгівлі України та ЄС

Підписано закон для безперешкодної торгівлі України та ЄС
Зеленський підписав закон для безперешкодної торгівлі з ЄС за новими читать далее
22-05, 10:07
Вбито Андрія Портнова

Вбито Андрія Портнова
Екс-соратнику Януковича Андрію Портнову стріляли в спину. Одна з куль читать далее
21-05, 01:32
Юнаки, що вступають до вузу, мають надати свій військовий

Юнаки, що вступають до вузу, мають надати свій військовий
Надати військово-обліковий документ мають всі юнаки від 17 років при читать далее
20-05, 03:43
У Європі – проблема зі свободою слова

У Європі – проблема зі свободою слова
У Європі справді є проблема зі свободою слова, — пише читать далее
20-05, 03:38
50 тис. грн за дитину

50 тис. грн за дитину
Платити 50 тис. грн усім українками, які народили дитину, пропонує читать далее
20-05, 03:36
Гурт “ВІА Гра” повертається

Гурт “ВІА Гра” повертається
На офіційній сторінці гурту "ВІА Гра" в Instagram зʼявився анонс читать далее
20-05, 03:34
Британія тисне на мігрантів

Британія тисне на мігрантів
Британія вводить жорсткі правила для мігрантів: без досконалої англійської та читать далее
16-05, 08:35
Реєстрація собак віднині обов’язкова

Реєстрація собак віднині обов’язкова
З 12-го травня у всіх ЦНАПАх столиці запрацює сервіс реєстрації читать далее
14-05, 01:08
Рада змінила Бюджетний кодекс заради надрової угоди з США

Рада змінила Бюджетний кодекс заради надрової угоди з США
Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з читать далее
14-05, 01:05
ЄС підвищить мито на українські товари

ЄС підвищить мито на українські товари
Підвищені мита на українські товари може запровадити ЄС уже з читать далее
14-05, 01:03
Ціни на продукти в Україні злетіли до 270%

Ціни на продукти в Україні злетіли до 270%
Ціни на продукти в Україні подорожчали від 10 до 270% читать далее
14-05, 01:01
Бронзові прутки: властивості, особливості та сфери застосування

Бронзові прутки: властивості, особливості та сфери застосування
Бронзові прутки — це ключовий матеріал у сучасному машинобудуванні, енергетиці читать далее
12-05, 11:44
Как и где можно обменять криптовалюту?

Как и где можно обменять криптовалюту?
Криптовалюта уверенно вошла в повседневную жизнь — ею оплачивают товары, читать далее
10-05, 09:58
Общий хостинг или VPS: как выбрать оптимальный вариант для вашего сайта?

Общий хостинг или VPS: как выбрать оптимальный вариант для вашего сайта?
Выбор между общим хостингом и VPS (Virtual Private Server) — читать далее
10-05, 04:43
ТОП 10 правил вибору накладного замкадні замки

ТОП 10 правил вибору накладного замкадні замки
Накладні замки залишаються одним із найпопулярніших способів захисту житла, гаража читать далее
10-05, 10:52
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК авто бронювання війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт фільм штраф