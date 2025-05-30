Булінг в українських школах набирає обертів

130 випадків булінгу було зафіксовано в Україні за перші 4 місяці 2025 року. Такі результати дослідження Опендатабот.

В середньому складається 32 протоколи на місяць, що на 15% більше, ніж у 2021 році.

Кількість протоколів за булінг різко знизилася після початку повномасштабної у 2022 — до 10 випадків на місяць. Проте у 2024 році поліція вже складала 22 протоколи щомісячно, а у 2025 — майже в 1,5 раза більше.

Помітно побільшало булінгу, вчиненого підлітками. Якщо у 2021 таких випадків було 44% від загальної кількості, то цьогоріч — вже 58%. Також частіше карають й за замовчення керівниками навчальних закладів про випадки знущання. У 2025 році таких випадків вже 11.

Натомість поменшало так званого «групового» булінгу або повторного цькування з боку підлітків. У 2025 році таких протоколів склали лише 5, коли торік їх було 30.

Загалом, зі 130 адміністративних протоколів, складених цього року, рішення судом було ухвалено лише у 48% випадків.