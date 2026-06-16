Будинок віцечемпіонки Європи Єви Мелещук пошкодило під час атаки РФ на Київ
2026-16-06    125

Будинок віцечемпіонки Європи Єви Мелещук пошкодило під час атаки РФ на Київ

Будинок, у якому мешкає віцечемпіонка Європи 2023 року з художньої гімнастики Єва Мелещук, зазнав пошкоджень унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 15 червня 2026 року. Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram, розповівши, що під час обстрілу перебувала разом із близькими в укритті. За її словами, одна з балістичних ракет влучила неподалік житлового комплексу, де вона проживає, спричинивши значні руйнування навколишньої інфраструктури.

Гімнастка опублікувала серію повідомлень, у яких описала події тієї ночі. Вона заявила, що її квартира залишилася неушкодженою, а всі члени родини перебувають у безпеці, однак сам будинок і прилеглі споруди постраждали від ударної хвилі. За словами Мелещук, вони провели ніч у підземному паркінгу, поки місто перебувало під ракетною атакою.

Спортсменка повідомила, що одна з ракет зруйнувала будівлю поруч із їхнім житловим комплексом. Через вибух пошкоджено вхід до підземного паркінгу, повністю виведено з ладу ліфти, а на другому підземному рівні частково обвалилася стеля. Вона також зазначила, що внаслідок атаки є постраждалі люди, а територія навколо була охоплена димом, вогнем і завалена уламками скла.

У своїх публікаціях Єва Мелещук емоційно відреагувала на пережите, наголосивши, що пережила найстрашнішу ніч у своєму житті. Вона висловила співчуття всім, хто постраждав від обстрілів, і зазначила, що сподівається на надання допомоги людям, які опинилися в небезпеці. Також гімнастка підкреслила, що лише нещодавно переїхала до нового житла, де планувала оселитися надовго.

За офіційними даними міської влади станом на ранок 15 червня, внаслідок масованої атаки на Київ загинули п’ятеро людей, ще понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей віком п’ять і шість років. Руйнування та пожежі були зафіксовані майже в усіх районах столиці, а рятувальники та комунальні служби продовжили ліквідацію наслідків ударів.

Єва Мелещук є однією з найвідоміших представниць сучасної української художньої гімнастики. Вона тренувалася в академії Ірини Дерюгіної під керівництвом Анни та Вікторії Безсонових. Найбільшим її досягненням стало срібло чемпіонату Європи 2023 року в командних змаганнях. Крім того, спортсменка виборола золоту медаль Універсіади 2019 року у вправі з булавами, а також бронзові нагороди у вправах з обручем і стрічкою.

Останнім часом російські атаки неодноразово зачіпали об’єкти, пов’язані з українським спортом. Під час одного з попередніх масованих ударів по столиці було пошкоджено стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського, а також повідомлялося про руйнування будівлі поруч із домом батьків тенісистки Марти Костюк. Новий обстріл знову продемонстрував, що наслідки ракетних атак поширюються далеко за межі критичної інфраструктури, впливаючи на життя цивільних мешканців, спортсменів та їхніх родин.

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