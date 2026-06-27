Буданов зробив заяву про майбутні відносини з Росією

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що після завершення війни Росія, найімовірніше, залишиться державою-сусідом України, тому до такого сценарію необхідно готуватися. Водночас, за його словами, зараз передчасно обговорювати майбутній формат двосторонніх відносин, поки триває активна фаза війни.

Про це Буданов сказав під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії, відповідаючи на запитання щодо можливих відносин між Україною та Росією після завершення бойових дій.

«Варіанти абсолютно різні, але в будь-якому разі певна територія завжди буде з нами межувати. Найімовірніше, завжди. До цього треба готуватися», — зазначив очільник військової розвідки.

За словами Буданова, наразі ключовим завданням залишається припинення війни, а будь-які дискусії про економічні чи політичні взаємини після її завершення є передчасними.

Він навів історичний приклад, зазначивши, що під час Другої світової війни держави, які перебували у стані відкритого воєнного конфлікту, не підтримували нормальних економічних відносин. На його думку, аналогічний підхід є логічним і в нинішніх умовах.

Заява пролунала на тлі фактичної паузи у переговорному процесі між Києвом і Москвою. Після кількох раундів консультацій діалог був призупинений, а сторони продовжують обмінюватися взаємними заявами щодо можливості його відновлення.

Російська сторона раніше заявляла, що готова повернутися до переговорів лише за умови врахування своїх вимог, зокрема щодо тимчасово окупованих територій. Президент РФ Володимир Путін також заявляв, що наразі не бачить передумов для відновлення переговорного процесу, хоча Москва продовжує посилатися на так звані «стамбульські домовленості» як можливу основу для майбутнього діалогу.

Українська влада неодноразово наголошувала, що будь-які рішення щодо завершення війни мають відповідати міжнародному праву, принципу територіальної цілісності та гарантувати безпеку держави. При цьому офіційний Київ неодноразово заявляв, що питання майбутніх відносин із Росією залежатиме від розвитку подій після завершення війни та виконання міжнародно-правових зобов’язань.