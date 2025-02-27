Буданов прокоментував застосування Росією військ КНДР

Факт застосування військ КНДР у війні проти України — принизливий для рф. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов.

“Це принизливо як для країни, яка проголошує себе “другою армією світу” чи зазіхає на “світового лідера”. Це принизливо, але реалії такі, що їм довелося йти на це”, — зазначив керівник ГУР МО.

Також Буданов вважає, що рф потрібне перемир’я для того, щоб рухатися далі у своїй агресії.

“Так, їм потрібна перерва. Тому що вони, згідно з їхньою стратегією, якщо до 2026 року не виходять із цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство”, —сказав керівник ГУР МО.