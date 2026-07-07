Буданов назвав умову завершення активної фази війни у 2026 році
2026-07-07    122

Буданов назвав умову завершення активної фази війни у 2026 році

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що активна фаза війни може завершитися вже до кінця 2026 року, однак до відновлення переговорного процесу слід очікувати подальшої ескалації бойових дій. За його словами, Україна не розглядає жодних компромісів щодо своїх територій чи державних кордонів, а головними військовими завданнями залишаються стабілізація фронту та посилення тиску на противника.

Буданов зазначив, що найближчий період характеризуватиметься зростанням інтенсивності бойових дій. Він прогнозує посилення повітряних ударів по території Росії, що, за його словами, стане одним із ключових елементів військової кампанії України. Водночас українські сили продовжуватимуть працювати над утриманням позицій та стабілізацією лінії фронту.

Окремо керівник військової розвідки наголосив, що можливість завершення активної фази війни не означає автоматичного досягнення остаточного мирного врегулювання. За його оцінкою, перед початком нового етапу переговорів рівень військової ескалації лише зростатиме. Такий розвиток подій, на його думку, пов’язаний зі спробами сторін зміцнити власні позиції перед потенційними дипломатичними контактами.

Коментуючи перспективи політичного врегулювання, Буданов заявив, що Україна не погодиться на будь-які поступки, які стосуються територіальної цілісності чи міжнародно визнаних державних кордонів. Він підкреслив, що питання українських територій не є предметом компромісу, а позиція держави в цьому питанні залишається незмінною.

Заява прозвучала на тлі триваючих бойових дій та активного обговорення можливих сценаріїв завершення війни. Протягом останніх місяців міжнародні партнери України неодноразово заявляли про необхідність пошуку дипломатичних механізмів врегулювання конфлікту, однак офіційний Київ наголошує, що переговори можливі лише за умови дотримання принципів міжнародного права та поваги до суверенітету країни.

Водночас українське військово-політичне керівництво неодноразово підкреслювало, що зміцнення обороноздатності та підтримка міжнародних партнерів залишаються ключовими чинниками для досягнення стратегічних цілей. Збереження контролю над ситуацією на фронті та розвиток власних далекобійних можливостей розглядаються як важливі складові подальших дій Сил оборони України.

Експерти зазначають, що оцінки щодо можливих термінів завершення активної фази війни мають прогнозний характер і залежать від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації на фронті, обсягів міжнародної військової допомоги, політичних рішень та безпекової ситуації в регіоні. Остаточні перспективи припинення бойових дій визначатимуться як військовою, так і дипломатичною динамікою.

безпека України, бойові дії, війна в Україні, військова розвідка, Головне управління розвідки, ГУР, державний кордон, дипломатія, ескалація, Кирило Буданов, мирні переговори, міжнародне право, Міноборони України, оборона України, переговори, повітряні удари, Росія, Сили оборони України, територіальна цілісність, фронт
Останні новини
Польща вперше розкрила повну вартість військової допомоги Україні

Польща вперше розкрила повну вартість військової допомоги Україні
Міністерство національної оборони Польщі вперше офіційно оприлюднило повні дані про читать далее
07-07, 16:38
Яке церковне свято 8 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 8 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
8 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять благовірних князів читать далее
07-07, 16:32
Анастасія Березовська: під Києвом знайшли тіло підозрюваної у замаху в Монако

Анастасія Березовська: під Києвом знайшли тіло підозрюваної у замаху в Монако
Під Києвом увечері 6 липня виявили закопане тіло Анастасії Березовської, читать далее
07-07, 11:43
Буданов назвав умову завершення активної фази війни у 2026 році

Буданов назвав умову завершення активної фази війни у 2026 році
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, читать далее
07-07, 11:39
Померла співачка Лорен Беннетт, голос світового хіта Party Rock Anthem

Померла співачка Лорен Беннетт, голос світового хіта Party Rock Anthem
Британська співачка Лорен Беннетт, відома як виконавиця хіта Party Rock читать далее
07-07, 11:14
Ціни на молоду картоплю в Україні різко знизилися

Ціни на молоду картоплю в Україні різко знизилися
В Україні розпочалося стрімке зниження цін на картоплю нового врожаю. читать далее
07-07, 11:12
Данило Безкоровайний: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Данило Безкоровайний: біографія та цікаві факти про українського футболіста
Данило Безкоровайний — український професійний футболіст, який виступає на позиції читать далее
07-07, 11:10
Катерина Репяхова: біографія та цікаві факти про українську блогерку

Катерина Репяхова: біографія та цікаві факти про українську блогерку
Катерина Репяхова — українська блогерка, інфлюенсерка, підприємниця та дружина народного читать далее
07-07, 11:08
Іран атакував танкер біля Ормузької протоки

Іран атакував танкер біля Ормузької протоки
Увечері 6 липня іранські військові випустили ракету по комерційному судну, читать далее
07-07, 11:05
Олена Кравець: біографія та цікаві факти про українську акторку

Олена Кравець: біографія та цікаві факти про українську акторку
Олена Кравець — українська акторка, телеведуча, продюсерка та одна з читать далее
07-07, 11:01
США програли Бельгії та залишили домашній чемпіонат світу-2026

США програли Бельгії та залишили домашній чемпіонат світу-2026
Збірна США завершила виступи на домашньому чемпіонаті світу з футболу читать далее
07-07, 10:56
Іспанія вибила Португалію з ЧС-2026, Роналду завершив кар’єру на мундіалях

Іспанія вибила Португалію з ЧС-2026, Роналду завершив кар’єру на мундіалях
Збірна Іспанії здобула перемогу над Португалією з рахунком 1:0 у читать далее
07-07, 10:54
Британія підняла F-35 через зближення російських Ту-142 з авіаносцем

Британія підняла F-35 через зближення російських Ту-142 з авіаносцем
Велика Британія 2 липня підняла винищувачі F-35 для перехоплення російських читать далее
06-07, 17:42
Яке церковне свято 7 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 7 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
7 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобних Томи читать далее
06-07, 17:10
Юлія Павлюк: біографія та цікаві факти про депутатку Вінницької міської ради

Юлія Павлюк: біографія та цікаві факти про депутатку Вінницької міської ради
Юлія Павлюк — українська громадська діячка, депутатка Вінницької міської ради, читать далее
06-07, 12:32
Володимир Ращук показав фото із 9-місячним сином після заяв ексдружини

Володимир Ращук показав фото із 9-місячним сином після заяв ексдружини
Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук 6 липня опублікував у читать далее
06-07, 12:20
Джей Ді Венс заявив про майже нульовий результат наступу РФ

Джей Ді Венс заявив про майже нульовий результат наступу РФ
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що результативність російських наступальних читать далее
06-07, 12:16
У Вишневому через атаку РФ загинули троє людей, сотні евакуйовано

У Вишневому через атаку РФ загинули троє людей, сотні евакуйовано
У місті Вишневе Київської області внаслідок масованої російської атаки в читать далее
06-07, 11:45
Мінрозвитку змінило критерії для бронювання працівників підприємств

Мінрозвитку змінило критерії для бронювання працівників підприємств
Міністерство розвитку громад та територій України оновило критерії визначення підприємств, читать далее
06-07, 11:17
Українські сировари скорочують виробництво через дешевий імпорт із ЄС

Українські сировари скорочують виробництво через дешевий імпорт із ЄС
Українські виробники сирів скорочують випуск твердих і напівтвердих сортів на читать далее
06-07, 11:15
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026