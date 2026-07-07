Буданов назвав умову завершення активної фази війни у 2026 році

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що активна фаза війни може завершитися вже до кінця 2026 року, однак до відновлення переговорного процесу слід очікувати подальшої ескалації бойових дій. За його словами, Україна не розглядає жодних компромісів щодо своїх територій чи державних кордонів, а головними військовими завданнями залишаються стабілізація фронту та посилення тиску на противника.

Буданов зазначив, що найближчий період характеризуватиметься зростанням інтенсивності бойових дій. Він прогнозує посилення повітряних ударів по території Росії, що, за його словами, стане одним із ключових елементів військової кампанії України. Водночас українські сили продовжуватимуть працювати над утриманням позицій та стабілізацією лінії фронту.

Окремо керівник військової розвідки наголосив, що можливість завершення активної фази війни не означає автоматичного досягнення остаточного мирного врегулювання. За його оцінкою, перед початком нового етапу переговорів рівень військової ескалації лише зростатиме. Такий розвиток подій, на його думку, пов’язаний зі спробами сторін зміцнити власні позиції перед потенційними дипломатичними контактами.

Коментуючи перспективи політичного врегулювання, Буданов заявив, що Україна не погодиться на будь-які поступки, які стосуються територіальної цілісності чи міжнародно визнаних державних кордонів. Він підкреслив, що питання українських територій не є предметом компромісу, а позиція держави в цьому питанні залишається незмінною.

Заява прозвучала на тлі триваючих бойових дій та активного обговорення можливих сценаріїв завершення війни. Протягом останніх місяців міжнародні партнери України неодноразово заявляли про необхідність пошуку дипломатичних механізмів врегулювання конфлікту, однак офіційний Київ наголошує, що переговори можливі лише за умови дотримання принципів міжнародного права та поваги до суверенітету країни.

Водночас українське військово-політичне керівництво неодноразово підкреслювало, що зміцнення обороноздатності та підтримка міжнародних партнерів залишаються ключовими чинниками для досягнення стратегічних цілей. Збереження контролю над ситуацією на фронті та розвиток власних далекобійних можливостей розглядаються як важливі складові подальших дій Сил оборони України.

Експерти зазначають, що оцінки щодо можливих термінів завершення активної фази війни мають прогнозний характер і залежать від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації на фронті, обсягів міжнародної військової допомоги, політичних рішень та безпекової ситуації в регіоні. Остаточні перспективи припинення бойових дій визначатимуться як військовою, так і дипломатичною динамікою.