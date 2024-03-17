Британський міністр Грант Шаппс не ризикнув їхати до Одеси
2024-17-03    85

Британський міністр Грант Шаппс не ризикнув їхати до Одеси

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до України скасував поїздку до Одеси через російську ракетну загрозу. Про це пише The Guardian.

Пишуть, що Грант Шаппс змінив програму візиту після попередження від британської розвідки щодо того, що росіянам стало відомо про його плани поїздки.

“Коли він летів до Польщі, йому повідомили, що 6 березня під час візиту до Одеси кортеж президента України та прем’єр-міністра Греції ледве уникнув ракетного удару з боку РФ. Тоді внаслідок вибухів загинули п’ятеро людей. Ця новина підвищила рівень загрози безпеці Шаппса зі значного до критичного”, – йдеться в матеріалі.

“Путін показав себе безрозсудним, безжальним і необачним. Він наблизився до вбивства двох західних лідерів, неважливо, чи було це навмисно чи випадково. Що, до біса, він творить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?”, – цитують заяву Шаппса після поїздки.

війна в Україні, Грант Шаппс, Одеса
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