Британські дрони вперше використали для ударів по РФ

Британські далекобійні безпілотники вперше почали використовуватися українськими військовими для ударів по цілях на території Росії, зокрема по нафтопереробних заводах у Волгограді та Ярославлі. Про це 16 серпня 2026 року повідомило The Sunday Times із посиланням на кілька джерел у Збройних силах України. За даними видання, британські дрони застосовувалися для дальніх ударів протягом останніх шести місяців. Серед них називається реактивний безпілотник Nyan, розроблений компанією Callen-Lenz, яка входить до BAE Systems. Інформацію про другого британського виробника видання не розкриває.

За даними The Sunday Times, Nyan використовували для атак на російські об’єкти на великій відстані від лінії фронту. Серед цілей названі нафтопереробні підприємства у Волгограді та Ярославлі. Британське походження цих систем робить їх застосування окремим етапом у військовій співпраці Лондона і Києва, оскільки йдеться не лише про постачання озброєнь, а про використання нових британських безпілотних технологій безпосередньо у бойових операціях.

Один із українських військових, якого цитує видання, описав ритуал перед запуском таких апаратів словами: «Слава Україні» та «Боже, храни короля». Цитата підкреслює спільний характер програми, однак офіційні представники Великої Британії не підтверджували конкретні бойові місії Nyan в Росії.

Nyan є реактивним безпілотним літальним апаратом, призначеним для одноразового застосування. За офіційними даними BAE Systems, він має розмах крила 2,9 метра, низьку радіолокаційну помітність, модульну конструкцію та може працювати в умовах придушення супутникової навігації. Компанія позиціонує Nyan як систему для дальнього ураження цілей та інших завдань у складному середовищі.

Виробником Nyan є Callen-Lenz, яку BAE Systems називає своєю структурою. Дані британського реєстру компаній підтверджують, що BAE Systems (Holdings) Limited є особою зі значним контролем над Callen-Lenz Associates Limited. У лютому 2026 року британське Міністерство оборони уклало з Callen-Lenz контракт на поставку Nyan для оперативного та навчального використання на суму майже 5 млн фунтів стерлінгів без ПДВ.

У липні BAE Systems повідомила, що Nyan вже пройшов масштабні випробування британськими ВМС і сухопутними військами. Компанія заявляла про його використання для наземних і морських завдань, а також про випробування запуску з корабля. Водночас виробник не розкрив країни, де система вже застосовувалася в реальних бойових умовах.

Паралельно Лондон прискорює створення далекобійних систем для українських сил. У червні 2026 року британське Міністерство оборони повідомило про льотні випробування трьох британських систем у межах Project Brakestop. Програма передбачає розробку відносно недорогого засобу наземного запуску, здатного уражати цілі на відстані понад 500 км і нести бойову частину масою 225 кг.

Британська влада також заявила про масштабне нарощування виробництва безпілотників для українських сил. У червні Лондон оголосив пакет фінансування на 752 млн фунтів стерлінгів, у межах якого планувалося передати Україні до кінця 2026 року 150 тисяч безпілотників, а також понад 350 ракет і радарів для посилення протиповітряної оборони.

Публічне підтвердження конкретних ударів Nyan по цілях у Росії може залежати від подальших заяв британської та української сторін. Наразі відомості про бойове застосування саме цих дронів на російській території ґрунтуються на даних The Sunday Times та його джерелах у ЗСУ, тоді як офіційні британські матеріали підтверджують характеристики, випробування і постачання Nyan, але не розкривають деталі його використання Україною.