Британська розвідка заявила про можливі провокації РФ проти НАТО
2026-27-07    135

Британська розвідка заявила про можливі провокації РФ проти НАТО

Британська розвідка попереджає про можливість нових провокацій Росії проти країн НАТО протягом найближчих місяців, повідомили британські ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах. За їхніми даними, Москва може намагатися перевірити готовність Альянсу реагувати на військові або гібридні виклики після зміни уряду у Великій Британії та на тлі концентрації уваги США на інших міжнародних кризах. У британському уряді заявили, що країна зберігає готовність реагувати на будь-які загрози.

За інформацією джерел, які цитують британські журналісти, у Кремлі можуть оцінювати політичні зміни в Лондоні як можливе вікно для перевірки позиції нового керівництва країни. Представники розвідки припускають, що Росія може звернути увагу на можливі розбіжності між політичними силами та союзниками, однак конкретного сценарію майбутніх дій Москви не називають.

Одним із факторів, який, за оцінками британських спецслужб, впливає на ситуацію, є зміна зовнішньополітичних пріоритетів США. У розвідці заявили, що Росія може враховувати завантаженість Вашингтона іншими міжнародними питаннями, зокрема ситуацією навколо Ірану. При цьому офіційні представники США не заявляли про зниження зобов’язань у межах НАТО.

Окрему увагу британські посадовці приділяють активності російського військово-морського флоту поблизу британських територіальних вод. За даними британських джерел, російський фрегат «Неустрашимый» провів навчання із бойовими стрільбами в міжнародних водах приблизно за 40 морських миль від південного узбережжя Великої Британії.

Перед початком стрільб екіпаж російського корабля повідомив британське патрульне судно HMS Tyne про наміри та попросив його відійти на безпечну відстань. Контроль за ситуацією також здійснювали британські та французькі військові структури. У Міністерстві оборони Великої Британії не підтвердили, що навчання були пов’язані саме зі зміною уряду в країні.

Ще одним напрямом занепокоєння Лондона є діяльність так званого російського «тіньового флоту» — групи суден, які використовуються для транспортування російської нафти в умовах санкційних обмежень. За даними британських посадовців, після затримання одного з таких танкерів біля Ла-Маншу частина маршрутів могла бути змінена, зокрема через північні райони Атлантики.

Британські спецслужби також звертають увагу на необхідність захисту критичної інфраструктури та посилення протиповітряної оборони. Лондон заявляє, що має цілодобові механізми реагування на повітряні та ракетні загрози.

Міністр оборони Великої Британії Уес Стрітинг заявив, що Росія не повинна сумніватися у готовності уряду протидіяти агресивним діям щодо союзників. За його словами, Лондон продовжить підтримувати партнерів та виконувати зобов’язання у межах НАТО.

Ситуація розглядається на тлі триваючої війни Росії проти України та зростання напруженості між Москвою і західними країнами. Представники британської розвідки зазначають, що дії Росії можуть включати не лише військові маневри, а й інформаційні операції, кібердіяльність та інші форми тиску.

Російська сторона публічно не підтверджувала намірів проводити будь-які операції проти НАТО. Москва раніше заявляла, що не планує нападати на країни Альянсу, водночас регулярно звинувачуючи західні держави у нібито загрозі для власної безпеки.

Водночас країни НАТО посилюють східний фланг та проводять регулярні військові навчання. У 2024 році Альянс провів масштабні навчання Steadfast Defender за участю близько 90 тисяч військовослужбовців із країн-членів і партнерів, що стало одним із найбільших заходів такого типу після завершення холодної війни.

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