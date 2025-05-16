Британія тисне на мігрантів

Британія вводить жорсткі правила для мігрантів: без досконалої англійської та 10 років стажу — ніякого права залишитись, — сообщает Bloomberg.

Тепер залишитися зможуть лише ті, хто володіє англійською, має 10 років стажу та доведе свою цінність для країни.

Згідно з заявою офісу прем’єр-міністра Кіра Стармера, нова система передбачає:

▪️скасування автоматичного права на постійне проживання та громадянство після п’яти років життя в країні;

▪️підвищення мовних вимог — знання англійської вимагатимуть від усіх дорослих членів родин мігрантів, незалежно від їхнього статусу;

▪️скасування вербування працівників у сфері догляду за кордоном, окрім тих, хто вже працює у Британії — їм дозволять залишитися, змінити роботодавця й подати заявку на постійне проживання.