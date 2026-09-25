Британія скоротить виплати господарям житла для українців

Велика Британія з 1 січня 2027 року скоротить державні виплати людям, які приймають українців за програмою Homes for Ukraine: щомісячна сума для господарів зменшиться з 350 до 100 фунтів стерлінгів. Одночасно фінансування місцевих рад за кожного нового учасника програми скоротять із 5900 до 3300 фунтів. На тлі змін українці, які проживають у британських сім’ях, побоюються, що частина господарів припинить надавати житло або перейде до звичайних орендних відносин.

Британський уряд підтвердив нові суми фінансування програми Homes for Ukraine. Виплата у розмірі 350 фунтів діятиме до 31 грудня 2026 року, після чого її замінить сума 100 фунтів на місяць. Зміни стосуватимуться нових і частини чинних домовленостей залежно від статусу проживання українців та строку дії відповідної угоди.

Фінансування місцевих органів влади також зміниться з початку 2027 року. Наразі рада отримує 5900 фунтів за кожного українця, який прибув у межах програми, тоді як після перегляду тариф становитиме 3300 фунтів. Ці кошти можуть використовуватися для підтримки розміщення, інтеграції, працевлаштування та пошуку довгострокового житла.

The Guardian повідомляє, що скорочення виплат викликало занепокоєння серед українців та їхніх господарів. Одна з учасниць програми розповіла виданню, що не знає, де житиме, якщо її господар припинить розміщення. За її словами, через вік і проблеми з мобільністю вона не може працювати, а повернення до Харкова не розглядає.

Зміна фінансування може вплинути і на формат подальшого проживання. Британський уряд допускає перехід від спонсорської моделі до приватної оренди: господар може припинити участь у Homes for Ukraine та укласти з українцем звичайну орендну угоду. У такому разі сторони самостійно визначатимуть умови проживання та розмір орендної плати відповідно до чинних правил.

Якщо первинна домовленість про проживання завершується, українці можуть звернутися до місцевої ради для пошуку нового господаря. Місцеві органи влади рекомендують завчасно повідомляти про припинення розміщення, щоб мати час для пошуку нового варіанта. Водночас можливість повторного підбору господаря залежить від конкретної ситуації та наявності відповідних пропозицій.

Уряд Великої Британії не оголошував про припинення самої програми Homes for Ukraine. Вона продовжить діяти, але її фінансова модель буде переглянута. За даними британської влади, з моменту запуску програми на підтримку місцевих органів влади та інших заходів було спрямовано понад 1,8 млрд фунтів.

Homes for Ukraine запустили 14 березня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Програма передбачала можливість для британців безкоштовно розміщувати громадян України та отримувати за це державну компенсацію. За даними The Guardian, через програму підтримку отримали близько 181 тисячі з 234 тисяч українців, які прибули до Великої Британії.

Для окремих категорій учасників уже встановлені строки виплат. Господарі українців, які перейшли з візи Homes for Ukraine на дозвіл Ukraine Permission Extension, можуть отримувати щомісячну виплату протягом визначеного періоду, зокрема до 18 місяців після переходу на відповідний статус. Подальше фінансування залежить від конкретних умов перебування та чинних правил програми.

Homes for Ukraine спочатку розглядалася як тимчасова модель розміщення, але тривалість війни призвела до того, що багато українців залишаються у британських приймаючих сім’ях роками. Тепер місцевим радам доведеться працювати з наслідками скорочення фінансування, зокрема з пошуком альтернативного житла для тих учасників програми, чиї господарі не захочуть продовжувати безкоштовне розміщення.

Подальша ситуація для конкретних сімей залежатиме від рішення господарів, можливостей місцевих рад та доступності житла. Британський уряд окремо визначає пошук довгострокових житлових рішень одним із напрямів використання коштів у межах програми.