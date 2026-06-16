Британія профінансує постачання урану для українських АЕС
2026-16-06    18

Британія профінансує постачання урану для українських АЕС

Велика Британія оголосила про фінансування постачань збагаченого урану для українських атомних електростанцій протягом наступних двох років та одночасно запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Про рішення 16 червня повідомив прем’єр-міністр Кір Стармер під час саміту G7 у Франції. У межах домовленостей британська компанія Urenco забезпечуватиме поставки ядерного палива для українського «Енергоатому».

Для реалізації проєкту уряд Сполученого Королівства залучить 210 мільйонів фунтів стерлінгів через механізм державного експортного фінансування UK Export Finance. Кошти спрямують на підтримку виробництва та поставок збагаченого урану, необхідного для стабільної роботи українських атомних електростанцій. Очікується, що угода допоможе зміцнити енергетичну безпеку України в умовах триваючої війни та ризиків для енергетичної інфраструктури.

Домовленість стала результатом переговорів між Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським. Питання енергетичної співпраці входило до переліку ключових тем двосторонніх консультацій, які проводилися на тлі підготовки до наступних опалювальних сезонів та необхідності гарантувати безперервне виробництво електроенергії на українських АЕС.

Паралельно Лондон посилює економічний тиск на Москву. Новий пакет санкцій спрямований проти так званого тіньового флоту, який використовується для транспортування російських енергоресурсів в обхід міжнародних обмежень. Під ембарго можуть потрапити судна, задіяні в перевезенні скрапленого природного газу російського походження, а також структури, що забезпечують фінансові операції для обходу санкційних режимів.

Окремий блок обмежень стосується мереж, які, за оцінками західних партнерів, допомагають фінансувати російську військову машину. Йдеться про посередницькі компанії, логістичні механізми та фінансові канали, що використовуються для підтримки оборонного сектору РФ. Таким чином Велика Британія намагається одночасно скоротити доходи Росії від експорту енергоресурсів і посилити підтримку України.

У своїй заяві Стармер підкреслив, що російська агресія створює загрозу не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. За його словами, британська влада продовжить політику обмеження джерел фінансування війни та інвестуватиме в проєкти, які допоможуть українській державі пройти наступні зимові періоди без критичних енергетичних потрясінь.

Питання енергетичної стійкості України залишається одним із центральних у міжнародній підтримці країни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії українська енергосистема неодноразово ставала ціллю масованих атак. Особливу роль у забезпеченні внутрішніх потреб країни відіграє атомна генерація, яка виробляє більшу частину електроенергії.

Додаткове значення угоді надає прагнення України остаточно позбутися залежності від російських постачальників ядерного палива та технологій. Протягом останніх років «Енергоатом» активно розширював співпрацю із західними компаніями, диверсифікуючи джерела постачання для українських реакторів.

Очікується, що тема підтримки України залишатиметься однією з головних під час зустрічей лідерів країн G7. Британська сторона вже заявила про намір закликати партнерів до подальшої координації зусиль задля зміцнення української економіки, енергетичної системи та досягнення довгострокової безпеки в Європі.

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