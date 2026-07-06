Британія підняла F-35 через зближення російських Ту-142 з авіаносцем
2026-06-07    110

Британія підняла F-35 через зближення російських Ту-142 з авіаносцем

Велика Британія 2 липня підняла винищувачі F-35 для перехоплення російських протичовнових літаків Ту-142, які наблизилися до авіаносної ударної групи на чолі з HMS Prince of Wales у Норвезькому морі. Про це 6 липня повідомило Міністерство оборони Великої Британії. У відомстві заявили, що російські екіпажі виконували небезпечні та непрофесійні маневри поблизу британського корабля.

За інформацією британського оборонного відомства, російські літаки Bear F, відомі як Ту-142, під час польоту кілька разів наближалися до авіаносної групи, пролітаючи на низькій висоті на необґрунтовано близькій відстані від HMS Prince of Wales. Також екіпажі скинули значну кількість сонобуїв поблизу корабля. Ці пристрої використовуються для виявлення, ідентифікації та супроводу підводних човнів за допомогою акустичних датчиків.

У відповідь британське командування підняло з палуби авіаносця винищувачі п’ятого покоління F-35, які здійснили перехоплення російських літаків та супроводжували їх під час перебування поблизу корабельної групи. У Міноборони Великої Британії наголосили, що дії військових були спрямовані на забезпечення безпеки особового складу та захист кораблів, які виконували завдання у складі міжнародного угруповання.

У британському оборонному відомстві заявили, що маневри російської авіації створювали додаткові ризики для безпеки польотів і судноплавства. Там назвали такі дії небезпечними та непрофесійними, підкресливши, що Королівський флот і надалі реагуватиме на подібні інциденти відповідно до міжнародного права та стандартів безпеки.

Інцидент стався на тлі активізації діяльності НАТО в північній частині Атлантики. Велика Британія нещодавно вперше очолила командування Об’єднаними експедиційними силами Альянсу, які Міністерство оборони країни характеризує як передовий підрозділ швидкого реагування, здатний розгорнутися в будь-якому регіоні світу протягом кількох діб. HMS Prince of Wales нині очолює авіаносну ударну групу, що виконує місію із забезпечення безпеки Північної Атлантики та стримування потенційних загроз.

Останнім часом країни НАТО неодноразово фіксували наближення російської військової авіації до своїх кордонів або районів проведення військових операцій. Зокрема, Південна Корея піднімала винищувачі після входження російських і китайських літаків до зони ідентифікації протиповітряної оборони, норвезькі F-35 перехоплювали російські стратегічні бомбардувальники Ту-160, а польська авіація супроводжувала літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем. Подібні інциденти залишаються предметом постійної уваги військово-політичного керівництва країн Альянсу.

У Міноборони Великої Британії не повідомили про порушення російськими літаками державного повітряного простору країни або держав-членів НАТО. Водночас у Лондоні наголосили, що британські сили продовжать контролювати ситуацію в регіоні та оперативно реагувати на потенційні загрози під час виконання міжнародних місій.

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