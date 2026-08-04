Британія може вперше отримати писану Конституцію країни
2026-04-08    80

Британія може вперше отримати писану Конституцію країни

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про можливість розробки першої писаної Конституції країни. Про це він повідомив під час обговорення майбутнього державного устрою Великої Британії, запропонувавши створити нову систему принципів управління державою після передачі додаткових повноважень регіонам.

За словами Бернема, розширення компетенцій регіональних органів влади має стати частиною ширшого процесу оновлення державної моделі. Він зазначив, що країні необхідне «нове конституційне врегулювання» та чіткий перелік принципів, які визначатимуть взаємодію між центральною владою, регіонами та громадянами.

Ініціатива передбачає можливу кодифікацію правил, за якими функціонує британська політична система. Наразі Велика Британія залишається однією з небагатьох країн світу без єдиного документа, який мав би статус Конституції. Основи державного управління визначаються сукупністю законів парламенту, судових прецедентів, конституційних традицій та міжнародних угод.

Обговорення можливої Конституції пов’язане з багаторічними дискусіями щодо розподілу повноважень між Лондоном та адміністраціями Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Прихильники реформи вважають, що єдиний документ може чіткіше визначити межі відповідальності різних рівнів влади та закріпити принципи роботи державних інституцій.

За інформацією Euractiv, створення писаної Конституції може тривати кілька років і вимагатиме масштабних консультацій із громадськістю. Процес може включати обговорення із політичними партіями, представниками регіонів, правниками та громадськими організаціями.

Британська система державного управління історично формувалася поступово, без ухвалення одного основного закону. Частина її положень міститься у документах, ухвалених протягом кількох століть, зокрема Великій хартії вольностей 1215 року, Біллі про права 1689 року та низці парламентських актів.

Питання конституційної реформи у Великій Британії не є новим. Попередні уряди також розглядали можливість змінити систему управління, зокрема через реформу Палати лордів, розширення автономії регіонів та перегляд відносин між центральною владою і місцевими адміністраціями.

Енді Бернем є представником Лейбористської партії та раніше обіймав посади міністра культури, охорони здоров’я та місцевого самоврядування. До роботи в уряді він очолював адміністрацію Великого Манчестера, де виступав за розширення повноважень регіонів у межах політики децентралізації.

Можливе створення Конституції потребуватиме не лише політичного рішення уряду, а й широкого суспільного погодження. Серед відкритих питань залишаються статус документа, механізм його ухвалення та співвідношення майбутніх конституційних норм із чинною системою парламентського суверенітету.

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