БРСМ-Нафта стала партнером ФК «Динамо» (Київ) та передала кошти на підтримку українських військових

Мережа БРСМ-Нафта оголосила про початок довгострокової співпраці з легендарним футбольним клубом «Динамо» (Київ). Це партнерство має не лише спортивне, а й важливе соціальне значення, адже в умовах війни воно набуває особливого символізму.

За словами представників мережі, старт партнерства планувався як масштабна презентація із дорогим промо-роликом. Проте «БРСМ-Нафта» ухвалила інше рішення — весь запланований бюджет у розмірі 300 тисяч гривень передати на потреби українських військових.

«Ми планували зробити велику презентацію та зняти яскравий ролик, аби оголосити про наше партнерство з «Динамо» (Київ). Але вирішили інакше: 300 тисяч гривень, які могли піти на відео, ми передали нашим військовим. Адже саме завдяки нашим героям ми можемо грати та перемагати на різних полях», — зазначив топ-менеджер мережі Олександр Мельничук.

Генеральний директор ФК «Динамо» (Київ) Дмитро Бріф підкреслив, що співпраця з «БРСМ-Нафта» повністю відповідає філософії клубу.

«Сьогодні нашим новим партнером стала мережа «БРСМ-Нафта». Для «Динамо» це насамперед рух у майбутнє. Рух уперед — наш основний принцип як у спортивних досягненнях, так і в інших сферах. Коли ми обираємо партнерів, ми обираємо лідерів ринку, адже «Динамо» — лідер у футбольному світі, а «БРСМ» — один із лідерів паливного ринку. Нам приємно, що ми знайшли спонсора, який розділяє наші цілі щодо досягнення найвищих вершин у своєму секторі. Для нас це рух, розвиток і перспективи», — наголосив генеральний директор клубу Дмитро Бріф.

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) та мережа «БРСМ-Нафта» наголошують, що сьогодні важливо об’єднуватися заради перемоги України — як на спортивній арені, так і на полі бою.