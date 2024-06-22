Бронювання від мобілізації у Дії здійснюватиметься протягом години
2024-22-06    200

Бронювання від мобілізації у Дії здійснюватиметься протягом години

Електронне бронювання від мобілізації, яке запустять на порталі «Дія», здійснюватиметься протягом однієї години з моменту подання заяви. Про це заявилазаступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач в ефірі телемарафону.

Також, за її словами, керівники підприємств зможуть отримати інформацію щодо кожного свого співробітника:

«Всі процеси відбуватимуться протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника: заброньований він чи ні».

Вона зазначила, що інформацію про бронювання працівник зможе побачити у додатку «Резерв+» у військово-обліковому документі. Також буде можливість роздрукувати паперовий документ.

Забронювати зможуть працівників підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони.

Отримати «бронь» можна, якщо:

  • працівник працює у зазначених категоріях компаній;
  • є у переліку реєстру військовозобов’язаних;
  • має трудові відносини, що підтверджують, що особа справді працевлаштована на підприємстві.
Бронювання від мобілізації, дія
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