Бронювання від мобілізації буде через Дію

Бронювання від мобілізації тепер буде через «Дію», повідомив глава Мінцифри Федоров. По його словам, послугу запустять в июле. На першому етапі надавати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, що працюють на потребу сили оборони.

Кабмін опублікував наступний алгоритм дій: