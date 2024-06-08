Бронювання від мобілізації буде через Дію

Бронювання від мобілізації тепер буде через «Дію», повідомив глава Мінцифри Федоров. По його словам, послугу запустять в июле. На першому етапі надавати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, що працюють на потребу сили оборони.
Кабмін опублікував наступний алгоритм дій:
- Керівник дізнається, скільки працівників може отримувати завдяки автоматичному обміну даних між реєстрами Пенсійного фонду та Міноборони. Вибирає, кого хоче, підтверджує заявку на електронну підписку.
- Система перевіряє, чи є дані про працівника в реєстрі «Оберег» і працює він на підприємстві.
- Керівник отримує рішення протягом години по кожному працівнику – заброньовано його або немає і які причини в разі відмови.
- Інформація про успішне бронювання з’являється в «Резерв+» співробітника. Якщо він хоче отримати бумажне підтвердження, теж має таку можливість.
- Працівник отримує відстрочку від призову на військову службу на 12 місяців або термін дії договору.
- На першому етапі пропозиції в «Діє» будуть працювати для критично важливих підприємств і тех, які забезпечують потреби сильної оборони.