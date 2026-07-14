Бронювання через “Дію” можуть тимчасово призупинити
2026-14-07    156

Бронювання через “Дію” можуть тимчасово призупинити

В Україні можуть тимчасово призупинити можливість оформлення нового бронювання військовозобов’язаних через портал “Дія”. За інформацією поінформованого джерела, відповідне рішення обговорювалося на рівні Ставки Верховного головнокомандувача, а обмеження може набути чинності після офіційного оголошення. Попередньо йдеться про паузу в роботі сервісу до 1 вересня 2026 року, поки триває перегляд критеріїв визначення критично важливих підприємств.

За словами співрозмовника, остаточний формат реалізації рішення ще не затверджено. На рівні Ставки розглядалося кілька сценаріїв. Один із них передбачає тимчасове блокування можливості подання нових заявок лише для компаній, які ще не підтвердили статус критично важливих відповідно до оновлених вимог. Інший варіант передбачає повне призупинення подання нових заявок для всіх підприємств незалежно від їхнього статусу.

Джерело зазначає, що заявки, які вже перебувають на розгляді до моменту набрання чинності можливими обмеженнями, планують завершити в установленому порядку. Натомість подати нові звернення через електронний сервіс бізнес, імовірно, тимчасово не зможе. Після завершення перевірки підприємств доступ до бронювання поступово відкриватимуть тим роботодавцям, які підтвердять свою критичність за новими правилами.

Також обговорюється механізм перебронювання працівників. За попередніми даними, така можливість може залишитися лише для тих компаній, які успішно пройдуть процедуру повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства. Остаточні параметри роботи сервісу мають бути визначені після ухвалення відповідних урядових та організаційних рішень.

Зміни пов’язані з реформуванням системи бронювання, яке уряд розпочав навесні цього року. Наприкінці травня Кабінет міністрів оновив порядок бронювання військовозобов’язаних та доручив центральним органам виконавчої влади переглянути критерії, за якими підприємства можуть отримати статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення потреб держави.

Однією з ключових новацій стало підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати працівників. Крім цього, передбачено додаткову перевірку відповідності підприємств встановленим економічним та галузевим критеріям. Уряд визначив перехідний період до 1 вересня 2026 року, протягом якого бізнес має пройти процедуру повторного підтвердження свого статусу.

Якщо підприємство не відповідатиме оновленим вимогам або не завершить процедуру в установлений термін, воно може втратити статус критично важливого. У такому разі працівники, які були заброньовані на підставі цього статусу, ризикують втратити відстрочку від мобілізації після завершення дії чинного бронювання відповідно до законодавства.

Офіційного рішення щодо тимчасового призупинення бронювання через “Дію” на момент появи інформації ще не оприлюднено. Очікується, що після його ухвалення державні органи опублікують детальні роз’яснення щодо строків, порядку подання нових заявок, перебронювання працівників та особливостей роботи електронного сервісу в перехідний період.

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