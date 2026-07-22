Бронювання через «Дію» можуть призупинити: що відомо

Сервіс бронювання військовозобов’язаних працівників через портал «Дія» можуть тимчасово призупинити вже з 8 серпня у зв’язку з переглядом порядку надання підприємствам статусу критично важливих. За інформацією ЗМІ з посиланням на джерела, обмеження може тривати близько місяця, а рішення щодо критичності підприємств планують передати новому координаційному органу. Офіційного підтвердження цієї інформації станом на 22 липня не оприлюднено.

За даними джерел, нова модель передбачає створення координаційного штабу, який у ручному режимі ухвалюватиме рішення про надання підприємствам статусу критично важливих. Відповідно до запропонованої схеми, компанії подаватимуть пакет документів до профільного міністерства або обласної військової адміністрації, після чого матеріали передаватимуться на розгляд нового центру. Саме він прийматиме остаточне рішення щодо відповідності встановленим критеріям.

За інформацією співрозмовників, яких цитують ЗМІ, у період переходу на новий механізм можливе тимчасове припинення прийому нових заявок через «Дію». Це може вплинути на підприємства, які планували оформити або продовжити бронювання працівників у серпні, якщо новий порядок набуде чинності в заявлені терміни. Водночас остаточне рішення щодо запуску нового координаційного органу ще не ухвалене, і сам механізм може бути змінений або відкладений.

У Верховній Раді також коментують можливі зміни. Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що перегляд процедури може бути пов’язаний із необхідністю оцінити мобілізаційний ресурс і перевірити обґрунтованість надання статусу критично важливих підприємств. За його словами, під час перехідного періоду частина працівників може тимчасово втратити чинне бронювання, якщо процес підтвердження статусу підприємства затягнеться.

Інший народний депутат Георгій Мазурашу висловив припущення, що поява додаткової ланки погодження може збільшити тривалість розгляду документів та створити додаткове адміністративне навантаження для бізнесу. Водночас офіційних рішень уряду щодо створення нового координаційного штабу або затвердження відповідних процедур поки що не оприлюднено.

Сервіс електронного бронювання через «Дію» запрацював у 2024 році та дозволив критично важливим підприємствам оформлювати бронювання працівників в електронному форматі без паперових документів. Надалі правила неодноразово коригувалися, зокрема щодо критеріїв критичності підприємств, квот і підтвердження статусу. Якщо нові зміни будуть затверджені, бізнесу, ймовірно, доведеться проходити повторну процедуру підтвердження відповідності оновленим вимогам.