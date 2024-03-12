Бронеавтомобіль «Новатор»: випробовування проведено успішно

ТОВ «Українська бронетехніка» успішно провела випробовування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля «Новатор» з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва «ТАВРІЯ-14,5».

БМ «ТАВРІЯ-14,5» – бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів. За допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожим цілям на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.

Рівень бронезахисту бойового модулю відповідає рівню НАТО – STANAG 1. Використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно- керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військових.