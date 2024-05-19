Бріджертони: 3 сезон вже можна подивитись

Netflix випустив перші чотири серії третього сезону серіалу Бріджертони , знятого за мотивами книг Джулії Квін.

Новий сезон присвячений Пенелопі Фезерінгтон, яка нарешті відкрила своє серце для кохання. З тривалої подорожі повертається Колін та зустрічає свою подругу Пенелопу. Втім, відносини між ними не такі дружні, як колись були. Щоб знову завоювати приязнь подруги, Колін пропонує їй допомогу у пошуку майбутнього чоловіка.У той же час на шлюбному ринку дебютує Франческа Бріджертон – наймолодша із сестер у родині. Вона має власні унікальні ідеї щодо любові та партнерства.

Третій сезон серіалу Бріджертони поділено на дві частини, решта епізодів вийдуть на Netflix 13 червня.