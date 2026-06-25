Бразилія розгромила Шотландію та очолила групу С на ЧС-2026
2026-25-06    19

Бразилія розгромила Шотландію та очолила групу С на ЧС-2026

Збірна Бразилії в ніч на 25 червня впевнено перемогла Шотландію з рахунком 3:0 у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026, що відбувся в Маямі. Завдяки цій перемозі команда Карло Анчелотті набрала сім очок, посіла перше місце в групі С та вийшла до плейоф із найвигіднішої позиції, тоді як шотландці завершили груповий етап на третьому місці.

В тему: ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар

Бразильська команда активно розпочала зустріч і відкрила рахунок уже на сьомій хвилині. Помилка захисників Шотландії під час виходу з оборони дозволила бразильцям швидко перехопити м’яч, після чого Вінісіус Жуніор реалізував свій момент і вивів п’ятиразових чемпіонів світу вперед. Ранній гол задав тон усьому матчу та змусив суперника діяти значно обережніше.

Підопічні Стіва Кларка намагалися вирівняти гру, однак більшість атак завершувалися ще на підступах до штрафного майданчика Аліссона. Статистика першого тайму свідчила про повну перевагу Бразилії як за кількістю ударів, так і за контролем м’яча та створеними моментами. Шотландія рідко загрожувала воротам суперника і переважно була змушена оборонятися.

Наприкінці першого тайму Бразилія збільшила перевагу. Після серії комбінацій Бруно Гімарайнш виконав точну передачу до штрафного майданчика, де Вінісіус Жуніор випередив захисників і оформив дубль. Для вінгера мадридського «Реала» цей матч став одним із найкращих на нинішньому турнірі, а два забиті м’ячі суттєво зміцнили його позиції серед найрезультативніших гравців чемпіонату.

У другому таймі перевага бразильців залишалася беззаперечною. На 60-й хвилині Бруно Гімарайнш розпочав результативну атаку, яку завершив Матеус Кунья. Форвард точним ударом встановив остаточний рахунок — 3:0. Після третього пропущеного м’яча шотландська команда активізувалася та створила кілька небезпечних моментів, однак воротар Аліссон упевнено впорався з ударами Скотта Мактомінея та Льюїса Фергюсона.

Окремою подією зустрічі стало повернення Неймара. Нападник вийшов на поле на 76-й хвилині, замінивши Матеуса Кунью. Це стало одним із найочікуваніших моментів для бразильських уболівальників, адже футболіст тривалий час відновлювався після травми. Після виходу на поле Неймар активно долучався до розіграшу м’яча та взяв участь у кількох перспективних атаках.

На трибунах стадіону в Маямі були присутні численні футбольні зірки та відомі особистості. За грою спостерігали Роналдо, Бебето, Кака, Кафу, Роберто Карлос, Арсен Венгер, Христо Стоїчков, Крістіан Карамбе та Пепе. Також матч відвідали Девід Бекхем і шотландський актор Джерард Батлер, який підтримував свою національну команду.

Завдяки перемозі Бразилія завершила груповий етап із сімома очками та випередила Марокко за різницею забитих і пропущених м’ячів. Перше місце дозволяє уникнути зустрічі з найсильнішими суперниками вже на старті плейоф. Шотландія зберегла третю позицію в групі та тепер очікує остаточних результатів інших квартетів, які визначать долю команди в боротьбі за вихід до наступного раунду.

Чемпіонат світу 2026 року, який проходить у США, Канаді та Мексиці, продовжує визначати учасників стадії плейоф. Бразилія підтвердила статус одного з фаворитів турніру, а повернення Неймара додає команді додаткових можливостей перед вирішальними матчами на вибування.

Підсумкова турнірна таблиця групи C на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року після завершення всіх матчів квартету має такий вигляд:

МКомандаІВНПМ’ячі+/-ОСтатус
1Бразилія32107 – 1+67Вихід у плей-оф
2Марокко32106 – 3+37Вихід у плей-оф
3Шотландія31021 – 4-33Очікує рейтингу третіх місць
4Гаїті30032 – 8-60Завершив виступи

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