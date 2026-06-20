Бразилія розгромила Гаїті та очолила групу C на ЧС-2026

Збірна Бразилії здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футболу 2026 року, впевнено обігравши команду Гаїті з рахунком 3:0 у матчі другого туру групи C. Поєдинок відбувся 20 червня. Завдяки цьому результату бразильці набрали чотири очки, вийшли на перше місце у квартеті та випередили Марокко за різницею забитих і пропущених м’ячів.

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Усі три голи були забиті ще до перерви. На 23-й хвилині рахунок відкрив Матеус Кунья, який першим опинився на добиванні після сейву воротаря. Через 13 хвилин нападник оформив дубль, замкнувши передачу Вінісіуса Жуніора. Уже в компенсований до першого тайму час сам Вінісіус реалізував вихід сам на сам після навісної передачі Лукаса Пакети, встановивши остаточний рахунок 3:0.

Після перерви темп гри знизився, однак обидві команди мали нагоди відзначитися. Найреальніший шанс збірної Гаїті виник на 63-й хвилині, коли після небезпечної атаки м’яч практично перетнув лінію воріт, однак Аліссон та Даніло спільними зусиллями врятували команду. Бразилія також могла збільшити перевагу: Габріел Мартінеллі влучив у поперечину, а гол Ендріка не був зарахований через положення поза грою.

Для збірних Бразилії та Гаїті ця зустріч стала першою в історії чемпіонатів світу. Водночас команди вже перетиналися на міжнародній арені тричі, і всі матчі завершувалися перемогами південноамериканської команди. Загальна різниця забитих і пропущених м’ячів у цих зустрічах становить 17:1 на користь бразильців. Востаннє суперники грали між собою на Кубку Америки 2016 року, коли Бразилія здобула перемогу з рахунком 7:1.

Поразка продовжила невдалу серію збірної Гаїті на світових першостях. Команда стала лише четвертою в історії чемпіонатів світу, яка програла свої перші п’ять матчів на турнірі. Раніше аналогічний старт фіксувався лише у збірних Мексики, Сальвадору та Канади. Для гаїтян нинішній мундіаль залишається шансом здобути перші очки та першу перемогу на найпрестижнішому футбольному турнірі світу.

Після двох турів Бразилія має чотири очки та очолює турнірну таблицю групи C завдяки кращій різниці м’ячів, ніж у Марокко, яке також набрало чотири бали. Подальша боротьба за вихід до плей-оф триватиме в заключному турі групового етапу, де визначаться команди, які продовжать виступи в 1/16 фіналу. Для п’ятиразових чемпіонів світу ця перемога стала важливим кроком до дострокового виконання головного завдання першої стадії турніру та підтвердила їхні амбіції поборотися за черговий світовий титул.

Поточне турнірне становище: