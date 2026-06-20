Бразилія розгромила Гаїті та очолила групу C на ЧС-2026
2026-20-06    152

Бразилія розгромила Гаїті та очолила групу C на ЧС-2026

Збірна Бразилії здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футболу 2026 року, впевнено обігравши команду Гаїті з рахунком 3:0 у матчі другого туру групи C. Поєдинок відбувся 20 червня. Завдяки цьому результату бразильці набрали чотири очки, вийшли на перше місце у квартеті та випередили Марокко за різницею забитих і пропущених м’ячів.

В тему: США достроково вийшли до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Австралією

Усі три голи були забиті ще до перерви. На 23-й хвилині рахунок відкрив Матеус Кунья, який першим опинився на добиванні після сейву воротаря. Через 13 хвилин нападник оформив дубль, замкнувши передачу Вінісіуса Жуніора. Уже в компенсований до першого тайму час сам Вінісіус реалізував вихід сам на сам після навісної передачі Лукаса Пакети, встановивши остаточний рахунок 3:0.

Після перерви темп гри знизився, однак обидві команди мали нагоди відзначитися. Найреальніший шанс збірної Гаїті виник на 63-й хвилині, коли після небезпечної атаки м’яч практично перетнув лінію воріт, однак Аліссон та Даніло спільними зусиллями врятували команду. Бразилія також могла збільшити перевагу: Габріел Мартінеллі влучив у поперечину, а гол Ендріка не був зарахований через положення поза грою.

Для збірних Бразилії та Гаїті ця зустріч стала першою в історії чемпіонатів світу. Водночас команди вже перетиналися на міжнародній арені тричі, і всі матчі завершувалися перемогами південноамериканської команди. Загальна різниця забитих і пропущених м’ячів у цих зустрічах становить 17:1 на користь бразильців. Востаннє суперники грали між собою на Кубку Америки 2016 року, коли Бразилія здобула перемогу з рахунком 7:1.

Поразка продовжила невдалу серію збірної Гаїті на світових першостях. Команда стала лише четвертою в історії чемпіонатів світу, яка програла свої перші п’ять матчів на турнірі. Раніше аналогічний старт фіксувався лише у збірних Мексики, Сальвадору та Канади. Для гаїтян нинішній мундіаль залишається шансом здобути перші очки та першу перемогу на найпрестижнішому футбольному турнірі світу.

Після двох турів Бразилія має чотири очки та очолює турнірну таблицю групи C завдяки кращій різниці м’ячів, ніж у Марокко, яке також набрало чотири бали. Подальша боротьба за вихід до плей-оф триватиме в заключному турі групового етапу, де визначаться команди, які продовжать виступи в 1/16 фіналу. Для п’ятиразових чемпіонів світу ця перемога стала важливим кроком до дострокового виконання головного завдання першої стадії турніру та підтвердила їхні амбіції поборотися за черговий світовий титул.

Поточне турнірне становище:

МісцеКомандаІВНПМ’ячіРЗО
1🇧🇷 Бразилія21104 – 1+34
2🇲🇦 Марокко21102 – 1+14
3🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландія21011 – 103
4🇭🇹 Гаїті20020 – 4-40

Аліссон, Бразилія, Вінісіус Жуніор, Габріел Мартінеллі, Гаїті, група C, Даніло, Ендрік, Кубок Америки 2016, Лукас Пакета, Марокко, Матеус Кунья, футбол, чемпіонат світу 2026, ЧС-2026
Останні новини
Екстрадиція з ЄС до України: хто ризикує бути виданим

Екстрадиція з ЄС до України: хто ризикує бути виданим
Після 2022 року екстрадиційні процеси між Україною та країнами ЄС читать далее
20-06, 14:52
В авіакатастрофі загинув співзасновник ігрової компанії Ubisoft Клод Гіймо

В авіакатастрофі загинув співзасновник ігрової компанії Ubisoft Клод Гіймо
В авіакатастрофі у червні 2026 року поблизу курортного міста Ла-Боль читать далее
20-06, 14:50
У Британії ЗМІ прогнозують можливу відставку прем’єра Стармера

У Британії ЗМІ прогнозують можливу відставку прем’єра Стармера
У Великій Британії у червні 2026 року провідні британські медіа читать далее
20-06, 14:40
Марокко обіграло Шотландію на ЧС-2026 завдяки найшвидшому голу турніру

Марокко обіграло Шотландію на ЧС-2026 завдяки найшвидшому голу турніру
Збірна Марокко 20 червня 2026 року в другому турі групового читать далее
20-06, 11:06
Допомога на дітей в Україні 2026: які виплати передбачені

Допомога на дітей в Україні 2026: які виплати передбачені
У 2026 році система державної підтримки сімей з дітьми в читать далее
20-06, 11:01
Ірина Горова: біографія та цікаві факти про продюсерку

Ірина Горова: біографія та цікаві факти про продюсерку
Ірина Горова — українська музична продюсерка, підприємиця та одна з читать далее
20-06, 10:54
Зеленський висунув Лукашенко ультиматум

Зеленський висунув Лукашенко ультиматум
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко має протягом читать далее
20-06, 10:48
Бразилія розгромила Гаїті та очолила групу C на ЧС-2026

Бразилія розгромила Гаїті та очолила групу C на ЧС-2026
Збірна Бразилії здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футболу читать далее
20-06, 10:41
США достроково вийшли до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Австралією

США достроково вийшли до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Австралією
Збірна США достроково гарантувала собі місце у плей-оф чемпіонату світу читать далее
20-06, 10:36
У Борисполі собаки породи кане-корсо загризли 79-річну жінку

У Борисполі собаки породи кане-корсо загризли 79-річну жінку
У Борисполі Київської області 19 червня сталася смертельна трагедія: дві читать далее
20-06, 10:23
Туреччина програла Парагваю і вибула з ЧС-2026

Туреччина програла Парагваю і вибула з ЧС-2026
Збірна Туреччини 20 червня зазнала поразки від Парагваю з рахунком читать далее
20-06, 10:21
Коли День батька у 2026 році: дата, традиції та ідеї подарунків

Коли День батька у 2026 році: дата, традиції та ідеї подарунків
День батька в Україні поступово стає одним із найпомітніших сімейних читать далее
20-06, 10:20
Як шахраї виманюють гроші без дзвінків і SMS у 2026 році

Як шахраї виманюють гроші без дзвінків і SMS у 2026 році
Фінансове шахрайство в Україні у 2026 році змінює формат: злочинці читать далее
20-06, 10:17
Макрон розповів про план передачі територій України Росії

Макрон розповів про план передачі територій України Росії
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час зустрічі президента читать далее
20-06, 10:14
США та Іран можуть відновити переговори у Швейцарії найближчими днями

США та Іран можуть відновити переговори у Швейцарії найближчими днями
Сполучені Штати та Іран готуються до можливого відновлення переговорів уже читать далее
20-06, 09:56
Буданов відмовився від польського ордена після рішення щодо Зеленського

Буданов відмовився від польського ордена після рішення щодо Зеленського
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив про відмову від читать далее
20-06, 09:53
Петер Мадяр заявив про жорсткішу позицію щодо вступу України до ЄС

Петер Мадяр заявив про жорсткішу позицію щодо вступу України до ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 19 червня під час пресконференції у читать далее
20-06, 09:50
Болгарія заблокувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Болгарія заблокувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Болгарія наклала вето на 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти читать далее
19-06, 19:12
Яке церковне свято 20 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 20 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
20 червня 2026 року в православному календарі припадає на період читать далее
19-06, 17:52
Лідери країн ЄС обурені контактами глави Євроради з РФ, — Politico

Лідери країн ЄС обурені контактами глави Євроради з РФ, — Politico
Кілька лідерів країн ЄС різко відреагували на інформацію про те, читать далее
19-06, 17:46
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України перевірка банком фінансовий моніторинг фінансові операції