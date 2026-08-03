Борги за комунальні послуги в Україні різко зросли: дані за 2026 рік

За перше півріччя 2026 року в Україні було відкрито 108,6 тис. нових виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Такі дані оприлюднив сервіс Опендатабот на основі інформації Єдиного реєстру боржників. Станом на середину року 65% цих проваджень залишаються непогашеними, а загальна кількість записів про комунальні борги у реєстрі сягнула 829,8 тис.

Найбільшу частку нових боргів становлять несплачені рахунки за теплопостачання — 43% від усіх відкритих проваджень. Ще 18% припадає на заборгованість за водопостачання та водовідведення. Решта стосується інших житлово-комунальних послуг, зокрема утримання будинків, електропостачання та газопостачання залежно від категорії виконавчого документа.

Найбільшу кількість нових виконавчих проваджень зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Такі показники можуть бути пов’язані як із кількістю населення, так і з економічною ситуацією в окремих регіонах, рівнем доходів домогосподарств та наслідками бойових дій, які вплинули на своєчасність розрахунків за житлово-комунальні послуги.

Окрему увагу аналітики звернули на вікову структуру боржників. За їхніми даними, кожен четвертий боржник у справах щодо комунальної заборгованості є пенсіонером. Це свідчить про суттєве фінансове навантаження на соціально вразливі категорії населення, для яких витрати на оплату комунальних послуг займають значну частку сімейного бюджету.

Збільшення кількості боргів відбувається на тлі дискусії щодо майбутньої тарифної політики. Раніше народна депутатка Вікторія Гриб заявляла, що підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги є неминучим і цей процес уже розпочався. Водночас остаточні рішення щодо окремих тарифів залежать від державного регулювання, фінансового стану підприємств галузі та міжнародних зобов’язань у сфері реформування енергетичного сектору.

Єдиний реєстр боржників ведеться Міністерством юстиції та містить інформацію про осіб, стосовно яких відкрито виконавчі провадження. Потрапляння до реєстру саме по собі не означає остаточного стягнення коштів, однак може впливати на проведення окремих юридичних дій, зокрема відчуження майна, а також супроводжуватися примусовим виконанням судових рішень відповідно до законодавства.

Після початку повномасштабної війни в Україні діяли окремі обмеження щодо підвищення тарифів на низку житлово-комунальних послуг, однак вони не скасували обов’язок споживачів оплачувати отримані послуги. Водночас держава продовжує застосовувати механізм житлових субсидій для домогосподарств, які не можуть самостійно покривати витрати на комунальні платежі. Подальша динаміка заборгованості залежатиме від економічної ситуації, рівня доходів населення, тарифної політики та ефективності механізмів соціальної підтримки.