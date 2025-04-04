Борги українців за мікрокредитами зросли в 1,7 раза

Борги українців за мікрокредитами за рік зросли в 1,7 раза, пише «Опендатабот».

У 2024 році українці оформили понад 8,3 млн кредитних договорів на загальну суму 51,69 млрд грн. Кількість оформлених договорів майже не змінилася порівняно з 2023 роком, але обсяги позик зросли на 27%.

Зросла також середня сума мікрокредиту на 26% — з 4 926 грн у 2023 році до 6 217 грн у 2024-му.

На кінець року загальний борг за мікрокредитами становив 15,77 млрд грн — це у 1,7 раза, або на 6,47 млрд грн, більше ніж на початку 2024-го.