Борги українців перед мікрофінансовими організаціями на початок жовтня 2026 року сягнули 36,1 млрд грн. Від початку року сума зросла на 30%, хоча кількість оформлених позик скоротилася. За дев’ять місяців українці уклали 6,3 млн договорів мікрокредитування — на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас середній розмір позики збільшився з 6,7 тис. до 10,4 тис. грн. Такі дані оприлюднив Opendatabot із посиланням на статистику Національного банку України.

Загальна сума мікрокредитів, оформлених у січні-вересні, становила 59,5 млрд грн. Рік тому за той самий період цей показник дорівнював 40,8 млрд грн. Отже, обсяг виданих позик зріс приблизно на 46%, хоча кількість договорів дещо зменшилася. Це свідчить про зміну структури попиту: українці звертаються до МФО не частіше, але позичають більші суми.

Суттєво збільшився і загальний обсяг зобов’язань за чинними договорами. За рік він зріс більш ніж удвічі — з 26,8 млрд до 56,7 млрд грн. Кількість активних договорів за цей час збільшилася значно повільніше — на 15%, до 3,88 млн. Така різниця між динамікою сум і кількістю угод вказує на зростання середнього фінансового навантаження на позичальників.

Паралельно збільшилися доходи найбільших гравців ринку. Десять провідних мікрофінансових компаній за дев’ять місяців 2026 року отримали 20,1 млрд грн доходу — на 22% більше, ніж за аналогічний період торік. Їхній сукупний чистий прибуток зріс у 1,7 раза і становив 1,95 млрд грн.

Найбільший дохід серед десяти компаній отримала «Укр Кредит Фінанс», якій належить бренд CreditKasa: 3,1 млрд грн. Це близько 15% сукупного доходу першої десятки. Найбільший чистий прибуток зафіксували у «Споживчого Центру», що працює під брендом «ШвидкоГроші»: 556 млн грн, або 28% загального прибутку топ-10. Компанія «Бізпозика» продемонструвала найвищу динаміку: її дохід майже подвоївся і досяг 1,78 млрд грн, а чистий прибуток зріс у 2,7 раза — до 189 млн грн.

Зростання прибутків не було однаковим для всіх учасників ринку. За даними Opendatabot, доходи збільшилися у дев’яти з десяти найбільших МФО. Водночас чистий прибуток двох компаній зменшився: у «Є Гроші» — на 38%, у «Лінеура Україна» — на 4%. Це свідчить, що загальна позитивна динаміка сектору не означає однакової фінансової результативності кожного кредитора.

Збільшення заборгованості саме по собі не означає, що всі позичальники прострочили платежі: загальна сума боргу охоплює зобов’язання за кредитними договорами. Водночас зростання середньої позики та обсягу чинних зобов’язань посилює значення умов кредитування, строків повернення коштів і реальної вартості позики для споживача. Для оцінки ризиків важливо також розрізняти загальний борг, прострочену заборгованість і кількість позичальників — ці показники не є тотожними.

Український ринок мікрокредитування працює в межах законодавства про споживче кредитування та під наглядом Національного банку. Зокрема, після змін, ухвалених законом №3498-IX у листопаді 2023 року, максимальну денну процентну ставку за споживчим кредитом обмежено 1%. Це обмеження стосується загальних витрат за кредитом у розрахунку на день, а не лише номінального відсотка, зазначеного в рекламі. До укладення договору кредитодавець має розкрити споживачеві інформацію про вартість позики та її умови. Дані за дев’ять місяців 2026 року не дають змоги встановити, яка частина зростання боргу пов’язана з новими позиками, а яка — з тривалістю погашення раніше оформлених кредитів.