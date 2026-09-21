Борг за комуналку понад 680 грн: кому можуть не дати субсидію

Право на житлову субсидію на опалювальний сезон 2026–2027 років Пенсійний фонд України визначатиме з урахуванням доходів домогосподарства, майнового стану, заборгованості за комунальні послуги та інших обставин. Однією з підстав для відмови може стати прострочена понад три місяці заборгованість за житлово-комунальні послуги на суму більш як 680 грн. Водночас наявність боргу не в усіх випадках означає автоматичну втрату права на допомогу.

Для більшості отримувачів субсидію на новий опалювальний сезон Пенсійний фонд перераховує автоматично. Повторно звертатися із заявою таким домогосподарствам зазвичай не потрібно. Водночас право на виплату перевіряють за актуальними даними про склад сім’ї, доходи, майно та інші обставини.

Опалювальний сезон, за яким розраховується субсидія на опалення, охоплює період із 16 жовтня до 15 квітня включно. Для домогосподарств, які вперше звертаються за допомогою, або тих, кому раніше було відмовлено, може знадобитися нова заява. Також звернення необхідне у разі зміни складу домогосподарства чи інших обставин, які впливають на призначення виплати.

Якщо заява на субсидію подається протягом двох місяців від початку опалювального сезону, допомогу можуть призначити з початку сезону. У разі пізнішого звернення виплату призначають із місяця подання заяви, якщо виконані всі необхідні умови. Подати документи можна через сервісний центр Пенсійного фонду, поштою, онлайн через вебпортал або мобільний застосунок ПФУ, через ЦНАП, уповноважених представників територіальних громад або портал «Дія».

Під час визначення права на субсидію враховуються доходи членів домогосподарства. Для опалювального сезону 2026–2027 років у розрахунках застосовуються доходи за визначені законодавством розрахункові періоди, а для пенсіонерів враховується пенсія, нарахована за серпень 2026 року.

На призначення допомоги також може вплинути майновий стан сім’ї. Зокрема, серед передбачених законодавством обставин є наявність житла великої площі — понад 130 квадратних метрів для квартири або понад 230 квадратних метрів для будинку. Окремо враховується наявність транспортних засобів, великі покупки та фінансові операції, зокрема придбання майна на значні суми, банківські депозити та операції з валютою або банківськими металами.

Підставою для відмови або припинення виплати можуть бути й інші обставини. Серед них — наявність більше одного житлового приміщення, неповернення надміру виплаченої субсидії, заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці, відсутність доходів у повнолітніх членів домогосподарства за певних умов, тривале перебування члена сім’ї за кордоном, а також окремі випадки отримання іншої державної допомоги. Відповідні критерії визначені постановою Кабінету Міністрів №848, яка регулює порядок призначення житлових субсидій.

Отримувачі субсидій зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни у складі домогосподарства, доходах або інших обставинах, які можуть впливати на право на допомогу. На це передбачено 30 календарних днів.

Таким чином, для призначення субсидії на опалювальний сезон Пенсійний фонд оцінює не лише факт отримання допомоги у попередньому сезоні, а актуальні дані про домогосподарство. Зокрема, враховуються доходи, майно, комунальні борги та інші передбачені законодавством критерії.