Борг за газ може з’явитися навіть після оплати: у Нафтогазі назвали причину
2026-31-05

Українці можуть зіткнутися з появою заборгованості за газ навіть після своєчасної оплати рахунків. Причиною може стати використання застарілих реквізитів під час здійснення платежу.

Про це повідомили в газопостачальній компанії «Нафтогаз України», закликавши споживачів перевіряти актуальність платіжних даних перед оплатою.

Чому може виникнути борг після оплати

У Нафтогазі пояснили, що кошти, перераховані за старими реквізитами, можуть не потрапити на особовий рахунок споживача.

У такому випадку платіж фактично здійснюється, однак система не зараховує його на конкретного клієнта. В результаті в особистому кабінеті або платіжних документах може відображатися заборгованість.

Особливо актуальною проблема залишається для тих споживачів, які використовують збережені банківські шаблони або здійснюють регулярні платежі через мобільний банкінг.

Якщо реквізити постачальника змінилися, а клієнт продовжує користуватися старими даними, виникає ризик некоректного зарахування коштів.

Кому варто перевірити реквізити

У компанії рекомендують перевірити платіжні дані всім побутовим споживачам газу.

Насамперед це стосується громадян, які:

  • оплачують послуги через збережені шаблони в банку;
  • використовують автоматичні платежі;
  • давно не перевіряли реквізити постачальника;
  • оплачують рахунки через сторонні платіжні сервіси;
  • здійснюють платежі через інтернет-банкінг.

У Нафтогазі наголошують, що навіть одна помилка в реквізитах може призвести до появи боргу в системі обліку.

Як уникнути проблем із зарахуванням платежів

Щоб уникнути непорозумінь, компанія рекомендує регулярно перевіряти актуальні реквізити для оплати.

Споживачам радять:

  • видалити старі платіжні шаблони;
  • звірити реквізити перед кожною оплатою;
  • контролювати стан особового рахунку;
  • зберігати квитанції про оплату;
  • перевіряти зарахування коштів після проведення платежу.

У разі виникнення спірної ситуації квитанція може стати підтвердженням факту оплати та допомогти швидше вирішити питання з постачальником.

Де можна перевірити стан рахунку

У Нафтогазі нагадали, що контролювати нарахування та платежі можна дистанційно.

Для цього доступні кілька сервісів:

  • особистий кабінет споживача;
  • мобільний застосунок компанії;
  • офіційний чат-бот;
  • служба підтримки клієнтів.

Завдяки цим інструментам користувачі можуть оперативно перевіряти баланс, переглядати історію платежів та контролювати наявність або відсутність заборгованості.

Коли потрібно оплачувати рахунки за газ

Окремо в компанії нагадали про рекомендовані терміни оплати.

Споживачам радять вносити кошти до 25 числа кожного місяця.

Своєчасна оплата дозволяє уникнути накопичення боргів та спрощує облік розрахунків між клієнтом і постачальником.

У Нафтогазі зазначають, що регулярна перевірка реквізитів і стану особового рахунку допоможе уникнути ситуацій, коли після проведення платежу несподівано з’являється заборгованість.

Чому питання стало актуальним

Останніми роками дедалі більше українців оплачують комунальні послуги онлайн через мобільні додатки банків і платіжні сервіси.

При цьому багато користувачів роками користуються одними й тими самими шаблонами платежів, не перевіряючи актуальність реквізитів.

Саме тому постачальники комунальних послуг періодично нагадують про необхідність звіряти платіжні дані та контролювати зарахування коштів.

У випадку з оплатою газу така перевірка може допомогти уникнути помилкового виникнення боргу навіть за умови своєчасної оплати рахунків.

