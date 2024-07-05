Борг України перед МВФ: ми на 2 місці у Європі
2024-05-07    94

Борг України перед МВФ: ми на 2 місці у Європі

Україна посіла друге місце у світі та перше в Європі за обсягом боргу перед МВФ.

Після нещодавнього отримання кредитного траншу $2,2 млрд. за програмою EFF загальна заборгованість України досягла 10,5 млрд. SDR (Special Drawing Rights — валюта МВФ) або $13,84 млрд. за поточним курсом $1,32/SDR.

Ці дані містяться у звіті МВФ на 4 липня 2024 року.

Загальний кредитний портфель МВФ по 94 країнах світу на цю дату становив 113,9 млрд. SDR або $150 млрд.

На першому місці у світі за кредитами МВФ знаходиться Аргентина з боргом 31,6 млрд. SDR або $41,7 млрд.

Якщо перерахувати кредитні борги в долар і відранжувати їх за розміром, то ми побачимо, що Україна потрапила до десятки таких країн-боржників:

  1. Аргентина – $41,7 млрд;
  2. Україна – $13,84 млрд;
  3. Єгипет – $13,6 млрд;
  4. Еквадор – $8,5 млрд;
  5. Пакистан – $8,4 млрд;
  6. Ангола – $3,9 млрд;
  7. Колумбія – $3,7 млрд;
  8. Кенія – $3,4 млрд;
  9. Гана – $3,05 млрд;
  10. Кот-д’Івуар – $3,04 млрд.

Друге місце серед європейських боржників МВФ після України посідає Сербія з кредитним портфелем на $1,3 млрд, а третє – Молдова з $0,9 млрд.

борг, МВФ
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