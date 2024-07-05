Борг України перед МВФ: ми на 2 місці у Європі

Україна посіла друге місце у світі та перше в Європі за обсягом боргу перед МВФ.

Після нещодавнього отримання кредитного траншу $2,2 млрд. за програмою EFF загальна заборгованість України досягла 10,5 млрд. SDR (Special Drawing Rights — валюта МВФ) або $13,84 млрд. за поточним курсом $1,32/SDR.

Ці дані містяться у звіті МВФ на 4 липня 2024 року.

Загальний кредитний портфель МВФ по 94 країнах світу на цю дату становив 113,9 млрд. SDR або $150 млрд.

На першому місці у світі за кредитами МВФ знаходиться Аргентина з боргом 31,6 млрд. SDR або $41,7 млрд.

Якщо перерахувати кредитні борги в долар і відранжувати їх за розміром, то ми побачимо, що Україна потрапила до десятки таких країн-боржників:

Аргентина – $41,7 млрд; Україна – $13,84 млрд; Єгипет – $13,6 млрд; Еквадор – $8,5 млрд; Пакистан – $8,4 млрд; Ангола – $3,9 млрд; Колумбія – $3,7 млрд; Кенія – $3,4 млрд; Гана – $3,05 млрд; Кот-д’Івуар – $3,04 млрд.

Друге місце серед європейських боржників МВФ після України посідає Сербія з кредитним портфелем на $1,3 млрд, а третє – Молдова з $0,9 млрд.