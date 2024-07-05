Борг України перед МВФ: ми на 2 місці у Європі

Україна посіла друге місце у світі та перше в Європі за обсягом боргу перед МВФ.
Після нещодавнього отримання кредитного траншу $2,2 млрд. за програмою EFF загальна заборгованість України досягла 10,5 млрд. SDR (Special Drawing Rights — валюта МВФ) або $13,84 млрд. за поточним курсом $1,32/SDR.
Ці дані містяться у звіті МВФ на 4 липня 2024 року.
Загальний кредитний портфель МВФ по 94 країнах світу на цю дату становив 113,9 млрд. SDR або $150 млрд.
На першому місці у світі за кредитами МВФ знаходиться Аргентина з боргом 31,6 млрд. SDR або $41,7 млрд.
Якщо перерахувати кредитні борги в долар і відранжувати їх за розміром, то ми побачимо, що Україна потрапила до десятки таких країн-боржників:
- Аргентина – $41,7 млрд;
- Україна – $13,84 млрд;
- Єгипет – $13,6 млрд;
- Еквадор – $8,5 млрд;
- Пакистан – $8,4 млрд;
- Ангола – $3,9 млрд;
- Колумбія – $3,7 млрд;
- Кенія – $3,4 млрд;
- Гана – $3,05 млрд;
- Кот-д’Івуар – $3,04 млрд.
Друге місце серед європейських боржників МВФ після України посідає Сербія з кредитним портфелем на $1,3 млрд, а третє – Молдова з $0,9 млрд.