Борг України: дефолту не буде. Поки що…

Україна домовилася з держателями єврооблігацій про реструктуризацію зовнішнього боргу, повідомив міністр фінансів Марченко.

“Угода забезпечить економію 11,4 мільярда доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних 3 років. До 2033 року економія становитиме 22,75 мільярда доларів США”, – повідомляє він.

Нагадаємо, у червні Україна не домовилася з власниками 20% облігацій про реструктуризацію боргу на 20 млрд дол. Тоді вони відхилили пропозицію Києва про зниження вартості валютних облігацій на 60% і запропонували 22% .

Це загрожувало дефолтом вже до серпня.