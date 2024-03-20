Бордоська суміш: коли обробляти рослини?
2024-20-03    195

Бордоська суміш: коли обробляти рослини?

Бордоська суміш — це ефективний засіб для захисту рослин від шкідників та хвороб. Цей метод обробки використовується в сільському господарстві для підвищення врожайності та збереження здоров’я рослин. Давайте поговоримо, коли та як краще використовувати бордоську суміш для обробки.

Коли використовувати бордоську суміш

  1. Профілактична обробка: Проведення обробки бордоською сумішшю до появи шкідників та хвороб може допомогти уникнути їхнього поширення та захистити рослини від пошкоджень.
  2. Після дощу або зливи: Після дощу або зливи рослини можуть стати більш вразливими до хвороб. Обробка бордоською сумішшю після дощу допоможе уникнути розвитку грибкових захворювань.
  3. Під час збирання плодів: Перед збиранням плодів рекомендується провести обробку бордоською сумішшю, щоб захистити їх від гнилі та інших пошкоджень.

Як використовувати бордоську суміш

  1. Розведення засобу: Бордоську суміш слід розведені у воді з дотриманням рекомендованих пропорцій.
  2. Обробка рослин: Розчин бордоської суміші слід рівномірно розпилити на всіх частинах рослин за допомогою розпилювача або іншого засобу.
  3. Повторна обробка: В разі потреби обробку слід повторити через певний час, зазвичай через 10-14 днів після першої обробки.

Мери обережності

Дотримання пропорцій: Не перевищуйте рекомендовані пропорції розведення бордоської суміші, оскільки це може призвести до пошкодження рослин.

  1. Захист від отрути: Під час обробки бордоською сумішшю важливо дотримуватися заходів безпеки та використовувати захисні засоби (маску, рукавички).
  2. Обробка відповідно до погодних умов: Відкладайте обробку бордоською сумішшю на період безвітряної та бездощової погоди для запобігання розпилення засобу та його змивання дощем.

Бордоська суміш є важливим і ефективним інструментом для захисту рослин від шкідників та хвороб. Використання цього методу з дотриманням правил та мер обережності допоможе забезпечити здоров’я та врожайність рослин у вашому саду чи городі.

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