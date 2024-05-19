Боксер Денис Берінчик став чемпіоном WBO
2024-19-05    96

Боксер Денис Берінчик став чемпіоном WBO

Українець Денис Берінчик вперше в кар’єрі став чемпіоном світу з боксу. В поєдинку за пояс WBO у легкій вазі непереможений українець здолав мексиканця Емануеля Наваррете.

Суперники активно розпочали поєдинок у Сан-Дієго. Денис Берінчик проводив короткі комбінації та на рівних протистояв чемпіону WBO у другій напівлегкій вазі. Сильний аперкот пройшов у 29-річного Наваррете на екваторі поєдинку, в шостому раунді. Денис Берінчик відповідав власними ударами, декілька з яких добре пройшли в українця у восьмому раунді, зокрема змусивши суперника спертися на канати.

Денис Берінчик краще виглядав на старті “чемпіонських” раундів, які розпочалися із зіткнення головами. Мексиканець, який почав активніше викидатися на суперника, уникнув кровотечі.

Поєдинок завершився гонгом у 12-му раунді — визначення переможця залишили суддям, які роздільним рішенням віддали перевагу Денису Берінчику: 115-113, 112-116 та 116-112.

бокс, Денис Берінчик, спорт
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