Богдан Миронець: біографія та цікаві факти про боксера

Богдан Миронець — український професійний боксер надважкої вагової категорії, який виступає на міжнародному рингу та здобув титул WBC Francophone. Він народився 29 березня 1994 року в Києві й розпочав професійну кар’єру у 2020 році. Серед найпомітніших перемог спортсмена — поєдинки проти британця Натана Гормана та кубинця Хосе Лардуета. 17 жовтня 2026 року Миронець повернувся на ринг після тривалої перерви й нокаутував чеха Томаша Салека в першому раунді в Ризі. Боксер прагне закріпитися серед провідних представників надважкої ваги та отримати можливість змагатися за найпрестижніші титули.

Біографія

Богдан Сергійович Миронець народився 29 березня 1994 року в Києві. За даними профільних боксерських ресурсів, його зріст становить близько 195 см, а природна стійка — правостороння. Він виступає в надважкій ваговій категорії, де фізичні параметри поєднуються з технікою, швидкістю та витривалістю.

Докладні відомості про дитинство Миронця, його родину та навчання у відкритих біографічних джерелах обмежені. Водночас професійна кар’єра спортсмена простежується за результатами міжнародних поєдинків. На початку кар’єри він виступав у країнах Балтії та поступово переходив до боїв із сильнішими суперниками.

Професійний дебют Миронця відбувся 25 січня 2020 року в Ризі. Його суперником був грузинський боксер Владимери Хурція. Українець переміг технічним нокаутом у другому раунді. Наступні поєдинки допомогли йому здобути досвід виступів за межами України та сформувати професійний рекорд.

У 2021 році Миронець продовжив виступи в Латвії, а також провів бій у Києві. У грудні того року він технічним нокаутом переміг Семена Пахомова. У 2022-му українець здобув перемоги над Сердаром Хемраєвим і Меккі Сахлі. Ці результати стали частиною його поступового просування в професійному боксі.

Одним із важливих етапів кар’єри став поєдинок проти британця Натана Гормана 1 грудня 2023 року в Болтоні. Миронець переміг за очками після восьми раундів. Горман мав репутацію перспективного британського важковаговика та був пов’язаний родинними зв’язками з Тайсоном Ф’юрі. Перемога над ним привернула додаткову увагу до українського боксера.

У квітні 2024 року Миронець технічним нокаутом у другому раунді переміг чеха Павела Шоура. Наступним значним випробуванням став бій із непереможним на той момент кубинцем Хосе Лардуетом, який відбувся 12 грудня 2024 року в Гамбурзі. Миронець виграв роздільним рішенням суддів і завоював вакантний пояс WBC Francophone у надважкій вазі. Цей титул став одним із головних досягнень українця на професійному рівні.

У 2025 році боксер уклав угоду з американською промоутерською компанією DMG Boxing Promotions. Співпраця мала відкрити йому шлях до поєдинків на американському ринку. У листопаді 2025 року Миронець зустрівся з аргентинцем Джонатаном Вергарою в Каунасі. Українець двічі відправляв суперника в нокдаун, але рефері дискваліфікував його через удари по потилиці. Після апеляції результат змінили на такий, що не відбувся.

Повернення Миронця відбулося 17 жовтня 2026 року на арені Arena Riga в латвійській столиці. Його суперником був чех Томаш Салек. Поєдинок планували провести у форматі восьми раундів, але українець завершив його нокаутом уже в першому. Напередодні бою Миронець показав на зважуванні 103 кг. Перед поверненням на ринг він також підписав контракт із німецьким промоушеном Ringside Zone.

Цікаві факти

Миронець не хоче бути «другим Усиком». В інтерв’ю виданню BoxingScene боксер говорив, що поважає Олександра Усика, але прагне розвивати власний шлях. Він наголошував, що не мав видатної аматорської кар’єри та не отримував значної спонсорської підтримки на початку професійних виступів. За його словами, нинішні результати стали наслідком власної праці та допомоги людей, які повірили в його можливості.

Перша поразка змінила його підхід до кар’єри. У коментарі BoxingScene Миронець називав ранню невдачу досвідом, який змусив його переглянути ставлення до професійного боксу. На його думку, поразка на початку шляху могла допомогти краще підготуватися до наступних випробувань.

Він виступає за межами батьківщини. У профілях боксера місцем народження зазначений Київ, а місцем проживання протягом попередніх років — Рига. Латвія стала одним із головних майданчиків його професійної кар’єри, хоча важливі поєдинки Миронець проводив також у Великій Британії, Німеччині та інших країнах.

Його професійний рекорд змінювався після перегляду результату бою. Поєдинок із Джонатаном Вергарою спочатку завершився дискваліфікацією українця, однак згодом після апеляції його визнали таким, що не відбувся. Цей випадок важливий для оцінки статистики спортсмена: початкові результати в новинах і пізніші записи в боксерських базах можуть відрізнятися.

Миронець відкрито говорить про чемпіонські амбіції. У розмовах зі спортивними журналістами він заявляв, що прагне стати чемпіоном світу. Водночас для досягнення цієї мети йому необхідно регулярно проводити бої, підніматися в рейтингах і домовлятися про зустрічі з провідними суперважковаговиками.

Відповіді на питання про Богдана Миронця

Скільки років Богдану Миронцю?

Боксер народився 29 березня 1994 року. Станом на жовтень 2026 року йому 32 роки. Він продовжує професійну кар’єру в надважкій ваговій категорії.

Який зріст Богдана Миронця?

За даними профільних боксерських баз, зріст спортсмена становить приблизно 195 см. Це типовий фізичний параметр для представника надважкої ваги. Водночас зріст сам по собі не визначає результат поєдинку: важливими залишаються техніка, швидкість і тактика.

Який титул здобув Богдан Миронець?

У грудні 2024 року він переміг кубинця Хосе Лардуета роздільним рішенням суддів. Завдяки цій перемозі українець завоював вакантний пояс WBC Francophone у надважкій вазі. Цей титул став важливим етапом його професійної кар’єри, але не є титулом абсолютного чемпіона світу.

Кого Миронець нокаутував у жовтні 2026 року?

17 жовтня 2026 року в Ризі українець зустрівся з чеським боксером Томашем Салеком. Миронець переміг нокаутом у першому раунді. Це був його перший поєдинок після перерви, яка тривала близько 11 місяців.

Чи одружений Богдан Миронець і чи має дітей?

У доступних авторитетних біографічних джерелах немає достатньо підтверджених відомостей про його сімейний стан і дітей. Сам спортсмен не є широко відомим завдяки публічному висвітленню особистого життя. Тому стверджувати, що він одружений або має дітей, без надійного підтвердження не можна.