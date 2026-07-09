Богдан (Буше) Шелудяк: біографія та цікаві факти про актора і блогера
2026-09-07    110

Богдан (Буше) Шелудяк: біографія та цікаві факти про актора і блогера

Богдан Шелудяк — український актор, телеведучий, блогер та інфлюенсер, більш відомий багатьом глядачам під псевдонімом Буше. Популярність він здобув після участі у проєктах «Київ вдень та вночі» та «Школа», а згодом став одним із впізнаваних облич українського телебачення. Окрім акторської кар’єри, Шелудяк активно розвиває власні сторінки у соціальних мережах, де публікує розважальний контент і розповідає про своє життя. У 2023 році він приєднався до команди ведучих популярного шоу «Хто зверху?». Його кар’єра поєднує роботу в кіно, на телебаченні та у цифрових медіа.

Біографія

Богдан Тарасович Шелудяк народився 2 травня 1992 року у місті Середина-Буда Сумської області. Із дитинства він цікавився телебаченням і прагнув працювати у медіасфері. Після закінчення школи вступив до Сумського державного університету, де навчався за спеціальністю «Журналістика». Диплом про вищу освіту отримав у 2014 році.

Професійну діяльність Шелудяк розпочав у Сумах. Спочатку працював ведучим спортивних новин на місцевому телеканалі, пізніше став кореспондентом і долучився до створення ранкового ефіру. Досвід роботи в журналістиці став для нього першим кроком до телевізійної кар’єри.

У 2016 році Богдан дебютував як актор, приєднавшись до реаліті-серіалу «Київ вдень та вночі». Після цього він отримав роль Єгора Новохатського у серіалі «Школа», що принесло йому ще більшу популярність серед молодої аудиторії. Надалі Шелудяк брав участь у фільмах і телевізійних проєктах, зокрема «Любов і блогери», «Скамер» та інших.

У 2023 році Богдан став співведучим розважального шоу «Хто зверху?», де очолив чоловічу команду. Паралельно він продовжив розвивати особистий бренд у соціальних мережах, де має велику аудиторію під псевдонімом Bushe.

У 2026 році Богдан Шелудяк повідомив підписникам, що звернувся до клініки для обстеження організму. У своїх Instagram Stories він опублікував фотографію під час проходження курсу внутрішньовенної терапії, через що серед шанувальників виникли побоювання щодо його здоров’я. Блогер пояснив, що рішення пройти курс крапельниць було ухвалене після медичного обстеження та консультації з лікарем. За його словами, він пройшов повний чекап організму, здав необхідні аналізи, після чого лікар підібрав індивідуальну програму підтримки. Шелудяк розповів, що йому призначили антиоксидантну крапельницю, а також комплекс вітамінів і препаратів для покращення засвоєння заліза та підтримки імунної системи. Він зазначив, що має певні труднощі з імунітетом, тому періодично проходить профілактичну терапію за рекомендацією медиків.

«З імунітетом у мене достатньо складна ситуація, але такими речами його можна підтримувати і плюс-мінус бути в балансі», — повідомив Богдан Шелудяк, наголосивши, що процедура є частиною планового догляду за здоров’ям, а не пов’язана з екстреним лікуванням.

Цікаві факти

Сценічний псевдонім «Буше» з’явився ще до телевізійної кар’єри. За словами самого Шелудяка, це ім’я виникло випадково, а згодом стало його впізнаваним брендом у соціальних мережах.

До приходу в акторську професію Богдан працював журналістом і телеведучим. Саме досвід роботи перед камерою допоміг йому швидко адаптуватися до участі у телевізійних проєктах та розважальних шоу.

У відкритих джерелах повідомлялося, що певний час Богдан Шелудяк перебував у стосунках із моделлю Вікторією Маремухою. Пізніше пара припинила стосунки. Інших офіційно підтверджених відомостей про його сімейний стан або шлюб у відкритому доступі немає.

Наприкінці 2021 року ім’я Богдана Шелудяка згадувалося серед гостей вечірки у Львові, яка викликала широкий суспільний резонанс через проведення у День пам’яті жертв Голодомору. Після скандалу низка брендів переглянула співпрацю з окремими учасниками заходу.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Богдану Шелудяку?

Богдан Шелудяк народився 2 травня 1992 року. Його вік залежить від поточної дати. Дата народження підтверджується кількома відкритими біографічними джерелами.

Де народився Богдан Шелудяк?

Майбутній актор народився у місті Середина-Буда Сумської області. Саме там минули його дитячі роки. Пізніше він переїхав для навчання та розвитку кар’єри.

Яку освіту має Богдан Шелудяк?

Він закінчив Сумський державний університет за спеціальністю «Журналістика». До початку акторської кар’єри працював у місцевих медіа. Освіта допомогла йому побудувати кар’єру на телебаченні.

Чим відомий Богдан Шелудяк?

Найбільшу популярність він здобув завдяки проєктам «Київ вдень та вночі» та «Школа». Пізніше став телеведучим шоу «Хто зверху?» та активно розвивав блогерську діяльність. Також знімався у повнометражних українських фільмах.

Чи одружений Богдан Шелудяк?

У відкритих офіційних джерелах немає підтвердженої інформації про його шлюб. Раніше повідомлялося про стосунки з моделлю Вікторією Маремухою, однак пара розійшлася. Інших підтверджених відомостей про особисте життя Богдан Шелудяк публічно не розкривав.

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