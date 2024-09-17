Блум: коли лістинг ігрової криптовалюти?

Блум – це новий перспективний проект у світі криптовалют, який пропонує своїм користувачам безліч можливостей. Однією з найцікавіших перспектив є отримання Airdrop Blum Coin, а також майбутній лістинг Блюм на біржу.

Щоб почати грати в Блум (Blum) достатнью перейти за посиланням.

Проект Блум має чітко розписану дорожню карту, яка охоплює кілька ключових етапів розвитку:

Серпень 2024: створення токенів та можливість фармінгу інших мем-токенів. У серпні планується створення Blum Coin – основного токена проекту. Також користувачі зможуть займатися фармінг інших мем-токенів, що дасть додаткову можливість заробити і збільшити свої активи.

Третій-четвертий квартал 2024 року: запуск гібридної біржі, лістинг та дроб від проекту Блум. Це дозволить користувачам торгувати Blum Coin та іншими криптовалютами на платформі, що значно підвищить ліквідність токена та його привабливість для інвесторів. Також у цей період планується проведення airdrop – роздачі токенів Blum Coin. Для участі в airdrop користувачі повинні мати певну кількість Blum Coin. Чим більше токенів у вас на рахунку, тим більше ви отримаєте у рамках роздачі. Це стимулює власників токенів до збільшення своїх активів та активної участі у житті проекту. Лістинг Blum очікується на біржі Bybit.

Інформація про загальну капіталізацію проекту та відсоток роздачі токенів, поки що, не відома.

Щодо ціни Blum Coin – на даний момент конкретні цифри не озвучені. Проте, враховуючи потенціал проекту та його активний розвиток, очікується, що ціна токена буде досить високою.