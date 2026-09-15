Блогери мають сплачувати податки з донатів: пояснення ДПС
2026-15-09    142

Блогери мають сплачувати податки з донатів: пояснення ДПС

Блогери мають сплачувати податки з донатів, навіть якщо кошти надходять на рахунок фізичної особи-підприємця. Про це заявили у Державній податковій службі, пояснюючи порядок оподаткування платежів, які не пов’язані з продажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг. Для таких надходжень застосовується оподаткування доходу фізичної особи за ставками 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, тобто загалом 23%.

Якщо донати зараховуються на рахунок ФОП, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, але за своєю суттю не є оплатою за товари, роботи чи послуги, такі кошти не включаються до доходу підприємця, який перебуває на спрощеній системі оподаткування. Визначальним у цьому випадку є не сам факт надходження грошей на підприємницький рахунок, а характер платежу.

Податкова служба розглядає кошти, отримані без зв’язку з підприємницькою діяльністю, як дохід фізичної особи. Тому вони не можуть автоматично оподатковуватися за правилами, які діють для доходу ФОП на єдиному податку. Для таких надходжень застосовується інший порядок розрахунку податкових зобов’язань.

Ставка ПДФО для такого доходу становить 18%. Додатково сплачується військовий збір у розмірі 5%. У сумі податкове навантаження становить 23% від відповідного доходу фізичної особи. Отже, зі 1000 грн донатів, які підпадають під зазначений порядок оподаткування, сума двох податків становитиме 230 грн.

Ключове значення має призначення отриманих коштів. Оплата від підписника за конкретний товар, роботу або послугу може мати іншу податкову природу, ніж добровільний платіж, який не є розрахунком за підприємницьку операцію. Саме тому однаковий спосіб переказу грошей не означає однакових податкових наслідків.

Для блогерів це означає необхідність розмежовувати підприємницькі надходження та кошти, які вони отримують як фізичні особи. Наявність ФОП і спеціального рахунку для бізнесу сама по собі не перетворює кожен платіж на підприємницький дохід. Податковий режим залежить від економічного змісту операції та підстави, з якої кошти були перераховані.

Особливе значення це має для авторів контенту, які одночасно отримують оплату за рекламні інтеграції, створення матеріалів або інші послуги та добровільні внески від аудиторії. У таких випадках платежі можуть мати різну правову природу, а отже, потребувати окремого обліку для визначення податкових зобов’язань.

Донати стали поширеним способом фінансової підтримки авторів цифрового контенту. Гроші можуть надходити через платіжні сервіси, банківські перекази або інші інструменти, однак спосіб отримання коштів не скасовує вимог податкового законодавства. Важливо встановити, за що саме людина перерахувала гроші та чи пов’язаний платіж із підприємницькою діяльністю отримувача.

Для податкового обліку принциповим є документальне підтвердження характеру операцій. Якщо кошти не є оплатою за реалізований товар, виконану роботу чи надану послугу, їх віднесення до доходу ФОП на єдиному податку не відбувається. Водночас це не означає звільнення таких надходжень від оподаткування — вони можуть формувати оподатковуваний дохід фізичної особи.

Таким чином, для блогера сам статус ФОП не визначає порядок оподаткування всіх отриманих коштів. Донати, які не мають ознак оплати за підприємницькі товари чи послуги, розглядаються окремо та оподатковуються за ставками 18% ПДФО і 5% військового збору.

блогер, військовий збір, донат, новини України, ПДФО, ФОП
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