Блогерку затримали в аеропорту Марракеша через критику Марокко

У Марокко в аеропорту Марракеша 13 червня 2026 року затримали громадянку Франції, блогерку Ясс Наубель, яка опублікувала у TikTok відео з критикою місцевих правил дорожнього руху та дій поліції, що, за даними слідства, стало підставою для ордера на арешт і відкриття провадження щодо поширення «наклепницького цифрового контенту». Інцидент набув міжнародного резонансу на тлі дискусій про межі свободи слова для туристів і відповідальність за публікації в соцмережах.

За даними Express, 30-річна блогерка французько-алжирського походження перебувала в Марракеші як туристка. Вона мала близько 20 000 підписників у TikTok і публікувала відео з подорожі, де описувала дорожню ситуацію як небезпечну, зокрема через рух мотоциклів без шоломів і хаотичну поведінку водіїв.

У відео, яке згодом стало вірусним, Наубель заявила, що «ніколи не бачила настільки небезпечного водіння», а також порівняла ситуацію з Алжиром, зазначивши, що там, за її словами, «краще організований рух». Після початку суспільного розголосу вона видалила ролик, однак це не вплинуло на подальші дії правоохоронних органів.

Додатково блогерка заявляла про випадки, коли співробітники дорожньої поліції нібито зупиняли жінок без підстав. Саме ці твердження, за повідомленнями медіа, могли бути розцінені як такі, що підривають авторитет державних інституцій і публічно дискредитують країну.

Після поширення відео марокканські правоохоронці видали ордер на затримання. За даними слідства, контент може підпадати під норми про «образливі та наклепницькі висловлювання щодо громадян і державних органів». Станом на зараз вона перебуває під вартою, офіційної інформації про висунуті обвинувачення та дату судового засідання немає.