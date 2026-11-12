Блекаути та комуналка: коли українці можуть вимагати перерахунок

Відключення електроенергії можуть впливати не лише на повсякденний побут, а й на якість комунальних послуг, за які українці отримують платіжки. Якщо під час блекаутів у квартирі недостатньо тепло, немає гарячої чи холодної води або порушено водовідведення, споживач може вимагати перерахунку вартості послуг. Однак сам факт відсутності світла не означає автоматичного зменшення комунальних платежів: необхідно підтвердити, що постачальник не виконав договірні або нормативні вимоги.

Механізм перерахунку визначає постанова Кабінету міністрів №127 від 6 лютого 2024 року. Документ регулює оплату послуг, які не надавалися, надавалися не в повному обсязі або не відповідали встановленим показникам якості. У травні 2026 року уряд вніс до порядку зміни, тому під час оформлення претензії варто враховувати чинну редакцію правил.

За які комунальні послуги можна вимагати перерахунок

Порядок №127 охоплює не лише опалення. Перерахунок передбачений також за гаряче водопостачання, централізоване холодне водопостачання та водовідведення. Підставою може бути повне припинення постачання, часткове надання послуги або порушення її якісних характеристик.

Послуга Яке порушення дає підстави для перерахунку Опалення Недостатня температура в приміщенні, порушення температури або тиску теплоносія, перерви в постачанні Гаряча вода Відсутність води, недостатня температура, неналежна якість або тиск Холодна вода Перерви у водопостачанні, невідповідність санітарним вимогам або тиску Водовідведення Порушення умов централізованого відведення стічних вод

Для гарячої води нормативний температурний діапазон залежить від типу договору: у разі індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем він становить від 50 до 75°C, а за іншими передбаченими порядком моделями договорів — від 55 до 75°C. Якщо температура нижча за встановлену межу, споживач має підстави вимагати перевірки та перерахунку.

Водночас потрібно враховувати спосіб обліку. Якщо споживання води або тепла визначають за показаннями лічильника, платіж залежить від фактично зафіксованого обсягу. Для окремих випадків ненадання послуг правила передбачають винятки з перерахунку, зокрема коли оплата вже здійснюється за показаннями приладів обліку. Тому право на зменшення суми залежить не лише від факту перебоїв, а й від системи нарахування.

Як температура у квартирі впливає на плату за опалення

Окремий механізм діє, якщо температура повітря в житловому приміщенні нижча за нормативну. Для опалюваних приміщень у будинках, проєктну документацію на будівництво або реконструкцію яких затвердили до 1 жовтня 2005 року, норматив становить 18°C. Для новіших будинків застосовують показники державних будівельних норм, які можуть відрізнятися.

За правилами перерахунку зменшення плати розраховують залежно від різниці між нормативною та фактичною температурою. Коефіцієнт зменшення становить 5% за кожен градус відхилення. Якщо температура в приміщенні нижча за норматив більш ніж на 6°C, плату за опалення за відповідний період не нараховують.

Наприклад, для будинку з нормативом 18°C температура 17°C дає підстави для зменшення плати на 5%, 16°C — на 10%, а 15°C — на 15% за період порушення. Якщо температура опускається нижче 12°C, відхилення перевищує 6°C, і плата за опалення не нараховується. Це правило застосовується за визначених умов договору, зокрема для приміщень без індивідуальних приладів розподільного обліку тепла.

Вимірювання має бути офіційно зафіксоване. Самостійний запис показників термометра або фотографія дисплея можуть допомогти під час звернення, але для процедури перерахунку важливе оформлення результатів перевірки відповідно до встановленого порядку.

Як оформити акт-претензію постачальнику

Перший крок — звернутися до виконавця послуги або управителя багатоквартирного будинку. Це можна зробити особисто, телефоном, письмово або електронною поштою за контактами, зазначеними в договорі. У зверненні потрібно описати, яка саме послуга надається неналежно, коли почалося порушення та які показники не відповідають нормам.

Після отримання претензії виконавець має прибути для перевірки у строк, визначений договором, але не пізніше ніж протягом однієї доби. За результатами перевірки складають акт-претензію. У ньому фіксують дату й час огляду, характер порушення та дату початку погіршення якості послуги.

Постачальник або управитель має п’ять робочих днів, щоб задовольнити вимоги або надати письмову обґрунтовану відмову. Якщо відповіді в цей строк немає, претензія вважається визнаною. Після задоволення вимог або визнання претензії перерахунок мають провести протягом одного місяця.

Важливо зберігати копію звернення, підтвердження його реєстрації та примірник акта-претензії. Якщо виконавець відмовляється проводити перевірку або не погоджується з вимогами, споживач може звернутися до уповноважених державних органів або оскаржити результати в суді.

Чи перерахують платіжку автоматично через блекаут

Відключення електроенергії саме по собі не є безумовною підставою для зменшення комунального платежу. Юридичне значення має те, чи призвів блекаут до фактичного ненадання послуги або порушення її нормативних характеристик. Наприклад, якщо через знеструмлення насосного обладнання в будинку зникла вода або через проблеми з роботою системи опалення температура в квартирі опустилася нижче норми, виникають підстави для перевірки.

Інша ситуація — коли електроенергії немає, але опалення, водопостачання та водовідведення працюють відповідно до встановлених вимог. У такому разі лише графік відключень світла не дає права вимагати перерахунку за ці послуги. Так само не можна автоматично поширювати претензію до одного постачальника на всі комунальні платежі.

Порядок №127 передбачає, що виконавець у разі ненадання або неналежної якості послуги повинен самостійно провести перерахунок протягом місяця після відповідного розрахункового періоду. Якщо перерахунок підтверджено, його суму відображають у наступній платіжці. Кошти зараховують у рахунок наявної заборгованості або майбутніх платежів, якщо боргу немає.

Роз’яснення

Чи можна не платити за опалення, якщо в квартирі менше 18°C?

Можна вимагати перерахунок, якщо температура нижча за нормативну та порушення підтверджене перевіркою. Для будинків із нормативом 18°C зменшення становить 5% за кожен градус відхилення. Якщо температура нижча за норму більш ніж на 6°C, плата за відповідний період не нараховується за умов, визначених порядком.

Чи повернуть гроші за воду, якщо її не було через відключення світла?

Так, якщо через знеструмлення послугу фактично не надавали або її якість не відповідала нормативам і це підтверджено у встановленому порядку. Самого факту відключення електроенергії недостатньо. Потрібно звернутися до виконавця послуги та зафіксувати порушення.

Що робити, якщо постачальник не відповідає на акт-претензію?

Виконавець має п’ять робочих днів для відповіді. Якщо протягом цього строку він не надав обґрунтованої письмової відмови, претензія вважається визнаною. У такому разі перерахунок проводять протягом одного місяця, а споживач може вимагати відображення його суми в наступному рахунку.

Отже, під час блекаутів українці можуть домагатися зменшення плати за опалення, гарячу й холодну воду та водовідведення, але лише за наявності підтверджених порушень. Найважливіше — зафіксувати відсутність послуги або невідповідність її якості, оформити акт-претензію та проконтролювати відповідь виконавця. Саме документальне підтвердження, а не факт відключення світла, є підставою для перерахунку.