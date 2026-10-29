Блекаут у Конотопі може тривати до весни, заявив мер
2026-29-10    101

Блекаут у Конотопі може тривати до весни, заявив мер

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін 28 жовтня заявив, що стабільне електропостачання в місті Сумської області, ймовірно, не вдасться відновити до весни 2027 року після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас місто отримало пальне для генераторів у пунктах незламності, а місцева влада готується до тривалих перебоїв зі світлом і можливих проблем із теплопостачанням.

«Я б не був таким ультраоптимістом, як говорять зараз, бо енергетики щось відновлюють, але деякі лінії вже вийшли з ладу. Все-таки пошкодження серйозні», — сказав Семеніхін в ефірі «Суспільне Студія». За його прогнозом, до весни повноцінного електропостачання в Конотопі не буде, хоча певний прогрес у відновленні мережі очікується.

Міська інфраструктура змушена працювати в умовах тривалого знеструмлення. За словами мера, взимку приблизно у 90% випадків місту доведеться покладатися на генератори. Резервне живлення необхідне для підтримки роботи об’єктів, від яких залежать повсякденні потреби мешканців.

Пальне для генераторів передають, зокрема, міста-партнери Конотопа — Кам’янець-Подільський та Івано-Франківськ. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) також забезпечує пальним місцеву лікарню. Крім того, уряд 28 жовтня повідомив про намір спрямувати до Конотопа додатковий запас дизельного пального для альтернативних джерел живлення котелень і водоканалу.

Семеніхін заявив, що місто потребує близько 400 тонн пального на найближчий період. За його словами, з обласного резерву очікували 20 тонн дизелю, які мають допомогти продовжити роботу генераторів. Обсяг необхідного ресурсу свідчить про масштаб завдання із забезпечення критичних служб електроенергією на тлі пошкодження мереж.

Окрему увагу міська влада приділяє роботі пунктів незламності. Паливо вже дає змогу заправляти їхні генератори, однак частина пунктів зазнала критичних пошкоджень під час російських ударів. Для мешканців відкрили альтернативні локації, де можна отримати необхідну допомогу під час тривалих відключень.

Місто також готується до можливих перебоїв із теплопостачанням. За словами мера, влада працює над облаштуванням місць для обігріву, щоб люди мали змогу зігрітися, якщо проблеми з енергопостачанням вплинуть на роботу систем опалення. Додатковим завданням залишається забезпечення мешканців гарячою їжею, особливо тих, хто не може готувати вдома через відсутність електрики. Допомогу з харчуванням надавала міжнародна благодійна організація World Central Kitchen.

Проблеми з резервним живленням виявилися і в медичній сфері. За словами Семеніхіна, лікарня має альтернативні джерела електроенергії, проте під час відключень не працювали ліфти, оскільки їх не врахували під час облаштування системи резервного живлення. Міський голова повідомив, що усунути цю проблему планували приблизно за тиждень-півтора. Робота магнітно-резонансного томографа також була обмежена: обладнання належить приватному власнику, який, за словами мера, не забезпечив його генератором.

За даними уряду, після російської атаки критична інфраструктура Конотопа працювала від резервних джерел живлення. Прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству енергетики та НЕК «Укренерго» терміново опрацювати питання відновлення електропостачання. Таким чином, попри песимістичний прогноз міського голови щодо повноцінного відновлення, роботи на пошкоджених об’єктах тривають.

Ключовим питанням залишається не лише відновлення пошкоджених ліній, а й можливість забезпечувати місто електроенергією в умовах обмеженої пропускної здатності мереж. Навіть після появи технічної можливості подавати напругу електропостачання може потребувати поетапного відновлення. Від тривалості ремонтів, доступності пального та стабільності резервного живлення залежатиме робота комунальних служб і готовність міста до зимових холодів.

Російська атака на енергетичний об’єкт у ніч проти 24 жовтня спричинила масштабні перебої з електрикою в Конотопській громаді. Пошкоджень також зазнали житловий сектор, газові мережі та навчальний заклад. Через знеструмлення в місті запровадили графіки водопостачання та зупинили рух трамваїв. Ситуація продемонструвала залежність міських послуг від стабільної роботи енергетичної інфраструктури.

Для Конотопа подальший перебіг відновлення залежатиме від технічного стану мереж, темпів ремонтних робіт і забезпечення критичних об’єктів резервними джерелами живлення. Водночас прогноз міського голови не означає, що до весни електроенергії в місті не буде взагалі: йдеться про відсутність нормального, стабільного електропостачання, тоді як енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Артем Семеніхін, блекаут, війна в Україні, електропостачання, Конотоп, новини України
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