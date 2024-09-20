BlackRock назвав BTC “захистом від інфляції та девальвації”

Найбільша американська інвестиційна компанія BlackRock назвала біткоін унікальним інструментом диверсифікації портфеля на тлі глобальних ризиків і загрози знецінення долара в умовах зростання дефіциту федерального бюджету США. Компанія заявляє, що зростання держборгу США викликає велике занепокоєння і створює загрозу боргової кризи.

BlackRock відзначає децентралізовану природу біткоїну та його стійкість під час економічних потрясінь.

Керуючий активами вважає, що BTC може виступити як захист від інфляції та девальвації валюти.

Фонд BlackRock вже містить біткоїна приблизно на $ 21,5 млрд.

Зазначимо, що нещодавно біткоїн різко обвалився, але зараз знову пішов у зріст.