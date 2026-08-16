Бізнесмен Ілля Павлюк потрапив у ДТП на трасі М-30, – ЗМІ

Бізнесмен Ілля Павлюк потрапив у ДТП за участю трьох автомобілів на трасі М-30 біля села Садове у Вінницькій області, після чого залишив місце аварії, повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За попередніми даними, аварія сталася близько 18:00, а Павлюк перебував за кермом Lexus LM350h. Після прибуття поліції правоохоронці нібито запідозрили водія у перебуванні у стані сп’яніння. Після первинних слідчих дій бізнесмен, попри вимогу залишатися на місці події, виїхав на автомобілі Mercedes Brabus, після чого його, за даними ЗМІ, почали розшукувати.

Інформація про можливе алкогольне сп’яніння наразі має статус попередньої версії правоохоронців і не є встановленим фактом. Так само немає даних про остаточні результати медичного огляду або лабораторних досліджень, які могли б підтвердити чи спростувати наявність алкоголю в організмі водія. Подальшу правову оцінку мають дати слідчі після встановлення всіх обставин аварії.

За даними джерел видання, зіткнення сталося за участю трьох машин. Інформація про можливих потерпілих, характер травм та обсяг пошкоджень автомобілів на момент публікації не була повністю уточнена. Також невідомо, за яких саме обставин сталося зіткнення та хто з учасників ДТП міг порушити правила дорожнього руху.

Окремим питанням у справі може стати залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Якщо правоохоронці підтвердять, що водій після аварії залишив місце події всупереч законним вимогам поліцейських, його дії можуть отримати окрему правову оцінку. Остаточна кваліфікація залежатиме від результатів перевірки, характеру наслідків аварії та встановлених слідством обставин.

Ім’я Павлюка вже багато років фігурує у матеріалах про неформальний вплив на фракцію «Слуга народу», хоча сам він не є народним депутатом і не обіймає офіційної державної посади. У 2020 році «Українська правда» називала його координатором частини регіональної роботи команди Володимира Зеленського напередодні місцевих виборів. За даними журналістів, Павлюк також мав власну групу депутатів у парламентській фракції.

Раніше Павлюка пов’язували з Ігорем Калєтніком, який у часи президентства Віктора Януковича обіймав посаду першого заступника голови Державної митної служби. За даними «Української правди», Павлюк був офіційним помічником Калєтніка у 2007–2011 роках, а згодом став одним із учасників політичних процесів навколо команди Зеленського. При цьому низка тверджень про його бізнесову та політичну діяльність походить із журналістських розслідувань і не означає встановлення судом будь-якої вини.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів перевірки ДТП, встановлення всіх учасників та їхніх дій після зіткнення. Публічної офіційної інформації правоохоронних органів про затримання Павлюка або вручення йому підозри у зв’язку з цією аварією на момент підготовки матеріалу не було.